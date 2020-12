Tres hombres arriesgan la vida y golpean con palos a un leopardo para salvar a su perro de las fauces del depredador en la India

Un hombre de 60 años y otros dos miembros de su familia salvaron a su mascota, un perro dóberman llamado Saheb, del ataque de un leopardo, ocurrido en el poblado de Kandali (estado de Maharastra, India).

Medios indios publicaron que la madrugada del sábado 26 de diciembre, el perro comenzó a ladrar de manera incesante, por lo que Ashok Bhade y sus dos parientes fueron a ver qué ocurría. Fue entonces cuando observaron que el felino mantenía al can apresado por el cuello y lo había arrastrado unos 100 metros hacia un riachuelo cercano.

A pesar de que Bhade tiene movilidad reducida y camina con muletas, no lo dudó un segundo y, junto con sus familiares, se acercaron y comenzaron a golpear con palos al leopardo, hasta que finalmente dejó al perro y se escapó. "No podíamos pensar en otra cosa que no fuese en salvar la vida de Saheb cuando lo vimos entre las fauces del leopardo", contó Bhade, quien agregó que estaban decididos a "enfrentar el ataque del animal".

Tras haber sido rescatado, el perro fue llevado hasta un centro de atención para que lo atendieran de las lesiones que había sufrido en el cuello, el estómago y una pierna. Esta fue la segunda vez que el dóberman padece una agresión así, en 2018 sufrió el ataque de otro leopardo.