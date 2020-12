Las acciones de las empresas chinas aumentan en casi 5 billones de dólares durante 2020

El valor de mercado de las compañías chinas aumentó este año en unos 4,9 billones de dólares debido a la rápida recuperación del país de la pandemia de coronavirus, entre otros factores.

De acuerdo con los datos de S&P Global Market Intelligence, la capitalización de las empresas del gigante asiático cotizadas en las bolsas internacionales se disparó entre el inicio del 2020 y el 22 de diciembre un 41 % hasta ascender a 16,7 billones de dólares. En comparación, la capitalización de los negocios estadounidenses creció un 21 % hasta 41,6 billones de dólares, recoge The Wall Street Journal.

De este modo, China representa casi un tercio de los aumentos de la capitalización bursátil mundial en el 2020. Las acciones a nivel global subieron un 16% hasta los 104 billones de dólares.

"Fue un año muy importante para China", afirmó Brendan Ahern, director de inversiones de la empresa internacional de gestión de activos KraneShares, de Nueva York.

El especialista detalló que China se vio favorecida por la reactivación económica del país, el interés de los inversores globales por las acciones de alto crecimiento y un robusto mercado de ofertas públicas de venta. "El resultado final es un crecimiento bastante drástico en el tamaño de los mercados de capital", agregó.

Ese incremento se produjo a pesar de la mayor fricción con Estados Unidos en materia de tecnología, comercio y finanzas, y de los intentos del Gobierno del Estado norteamericano de impedir que los fondos de pensiones y otras instituciones posean acciones chinas.

China es el principal mercado emergente

Esos avances consolidaron la posición de China como el principal mercado emergente. A finales de noviembre, las acciones de las empresas chinas constituían más del 40 % de los índices bursátiles de MSCI y FTSE Russell –que siguen los países en desarrollo– frente a menos del 30% hace cinco años.

Así, el gigante del comercio electrónico Alibaba Group Holding Ltd. representó a finales de noviembre por sí solo casi el 7 % del MSCI Emerging Markets Index (que engloba a 26 países), un porcentaje mayor a la contribución total de las empresas brasileñas al índice de referencia.

Las mayores empresas chinas por valor de mercado

La empresa multinacional tecnológica china Tencent Holdings Limited tuvo un valor de mercado de 683.000 millones de dólares para el pasado 24 de diciembre, seguida por Alibaba (601.000 millones de dólares) en segundo lugar y el productor de bebidas alcohólicas Kweichow Moutai Co. (352.000 millones de dólares) en el tercero.

Las siguientes son Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (ICBC) con una capitalización de 256.000 millones de dólares y la empresa de seguros Ping An Insurance con 227.000 millones de dólares.

