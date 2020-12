Excandidata al Senado del estado de Texas denuncia que fue atacada en un hotel por un grupo de personas que la "amordazaron, ataron y torturaron"

Vanessa Tijerina, excandidata republicana al Senado del estado de Texas en las elecciones del pasado noviembre, denunció en su página de Facebook que el pasado 24 de diciembre fue "amordazada, atada y torturada" por un grupo de personas.

La semana pasada Tijerina recibió una llamada con la solicitud de una reunión en el hotel Texas Inn en Raymondville para discutir "algo muy importante relativo a su seguridad" que no se podía decir "por teléfono". Una vez en el hotel, se encontró con varias personas, que la golpearon severamente, dejándole el rostro magullado, los ojos hinchados y dientes rotos.

"Me golpearon. Estaba aterrorizada, atada, amordazada y fui torturada", explicó y precisó que los atacantes también le "pisotearon" el rostro con las botas. "Sabía que si me defendiera, no viviría", afirmó Tijerina. Al mismo tiempo, aseguró que el grupo "le robó todo", incluido el vehículo, el dinero y hasta los regalos de Navidad para sus hijos.

Posteriormente los medios locales informaron sobre la detención de identificados como Amanda Salinas, Ariel Vera y Raymond Santana, presuntos autores del ataque, cuya motivación está siendo investigada por la Policía.