El líder de la mayoría del Senado de EE.UU. retrasa el voto sobre el aumento de los cheques de ayuda por covid-19 de 600 a 2.000 dólares

Mitch McConnell presentó un proyecto de ley que prevé el incremento de los cheques, pero también contiene iniciativas que no serán apoyadas por los demócratas.

El líder de la mayoría republicana del Senado de EE.UU., Mitch McConnell, retrasó este martes la votación sobre la petición de Donald Trump de aumentar de 600 a 2.000 dólares los cheques de ayuda por coronavirus. La medida representa un raro desafío para su copartidario pocas semanas antes de que este deje el cargo, recoge Reuters.

Tras bloquear la aprobación rápida de la medida, que fue aprobada este lunes por la Cámara de Representantes, McConnell presentó un proyecto de ley que aumentará los cheques a 2.000 dólares, pero también incluirá una derogación de la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones —que otorga ciertas protecciones legales para las grandes empresas de tecnología—, y establecerá una comisión para estudiar el presunto fraude electoral.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, reaccionó señalando que los demócratas no apoyarán esta ley. "Esto no será aprobado por la Cámara y no podrá convertirse en ley: cualquier movimiento como este del senador McConnell sería un intento flagrante de privar a los estadounidenses de un cheque de supervivencia de 2.000 dólares", declaró Schumer.

A su vez, Trump insistió en que la medida es necesaria e instó a los republicanos a aprobarla. "A menos que los republicanos tengan ganas de morir, y también porque es lo correcto, deben aprobar los pagos de 2.000 dólares lo antes posible. ¡600 dólares no son suficientes!", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

"Además, hay que deshacerse de la Sección 230: no dejen que las grandes tecnologías se roben nuestro país y no dejen que los demócratas se roben las elecciones presidenciales. ¡Pónganse duros!", agregó Trump.

