VIDEO: Un guardabosques ataca con un táser a un visitante de un monumento nacional en EE.UU. que caminó fuera de ruta y se negó a identificarse

Un visitante del Monumento Nacional de los Petroglifos (Albuquerque, Nuevo México) fue atacado con un táser por un guarda del parque porque andaba fuera de ruta y rechazó identificarse.

Darrell House, nativo americano que afirma ser navajo y oneida, publicó en su cuenta de Instagram dos videos, grabados durante el encuentro con el funcionario el pasado domingo. Uno de ellos —aparentemente grabado por el propio hombre— muestra cómo el guardabosques le pide a House identificarse, pero este rechazó proporcionarle sus documentos. El funcionario afirmó que en ese caso el visitante puede ser detenido, pero House le dijo que "no va a tocarme".

En otra grabación, hecha por la hermana del hombre, House ya aparece en el suelo, mientras que el guarda lo ataca con un táser y en repetidas ocasiones le exige que ponga las manos detrás de la espalda. House, por su parte, se negó a hacerlo y afirmó que es "una persona pacífica". En algún momento, llegó otro trabajador del lugar, que esposó a House. Medios locales recogen que fue acusado de interferir con las funciones de la agencia, ocultar su identidad y estar fuera de la ruta.

House comentó en su publicación que acudió al lugar para rezar. "No le hice daño a nadie", dijo a medios locales, agregando que no causó alborotos y no tomaba "sustancias". "Esto ha estado pasando durante años. Estoy ejerciendo mis derechos religiosos en mi tierra ancestral", dijo.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

El Servicio de Parques Nacionales indicó a AP que el caso está bajo investigación. "Mientras trabajamos para reunir los datos de esta situación, no podemos especular sobre los eventos previos a lo que fue captado en video", señaló la portavoz, Vanessa Lacayo.

Por su parte, la Oficina de Equidad e Inclusión emitió este martes un comunicado en el que calificó el incidente de "inquietante", mientras que expresó la esperanza de que la investigación sea "exhaustiva, transparente y rápida".