Quién es la 'La Petisa' y por qué se convirtió en un 'meme' viral tras la legalización del aborto en Argentina

Este 30 de diciembre, tras una sesión de 12 horas, el Senado de Argentina ha ratificado una legislación histórica reclamada por el movimiento de mujeres durante décadas: la aprobación de la ley que posibilita la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación y a partir de los 16 años de edad.

Pero entre la oleada de alegría y celebraciones, y también críticas, un 'meme' se ha convertido en una de las estrellas de esta jornada.

Todo ha partido de los argumentos antiaborto ofrecidos por un manifestante horas antes de la legalización del aborto. En entrevista con TN, el hombre explicaba su experiencia familiar y cómo su madre, 'La Petisa', tras declararle su apoyo, le había confesado que, si hubiera tenido la posibilidad, habría optado por abortar en alguno de sus diez embarazos.

"¿Nos hubieses tenido a todos nosotros? No me contestó, pensé que se le había cortado el teléfono. Me contestó a los segundos y me dice, la verdad que no, yo hubiese abortado a algunos de tus hermanos (...) Sí, por ejemplo a Natalia la hubiese abortado, a Diego lo hubiese abortado, a Esteban lo hubiese abortado", dice el joven citando la supuesta declaración de su madre.

Así, según el hombre, la confesión de 'La Petisa' le hizo pensar que era su deber acudir a la manifestación antiaborto, argumentando que si él disfrutaba de sus hermanos, gracias a que su madre no pudo ejercer ese derecho, no debía apoyar una ley "que dice que la familia se tiene que destruir".

La cena de fin de año de esta familia va a ser muy incómoda... https://t.co/frhY35utbk — Te Lo Resumo🥑 (@teloresumo) December 29, 2020

Tras la aprobación de la normativa en el Senado, inmediatamente, la red se ha llenado de burlas, muchas de ellas utilizando viejos 'memes' actualizados con la historia de 'La Petisa', en los que tanto ella como los tres hijos citados son los protagonistas.

La petisa pic.twitter.com/lEjoDGcI1H — 𝕊𝕠𝕗𝕚𝕒 𝕔𝕠𝕟 𝕪𝕠𝕕𝕚𝕥𝕒 (@llamenalsame) December 29, 2020

El año nuevo en la casa de la petisa pic.twitter.com/19gvFLu68z — Nano (@nanothompson) December 30, 2020

La Petisa cuando se legalice el aborto: pic.twitter.com/NTw7egF4xW — Eva Luna Dellepere Campos (@DellepereEva) December 30, 2020

Porque el pueblo lo necesita: sale hilo con los mejores memes del día sobre la petisa. Agreguen los que quieran, esto es un compromiso NACIONAL1- pic.twitter.com/P2VfdyS6bg — Maia Debowicz 💚💪 (@Maia_Debowicz) December 30, 2020

Muchos internautas han optado por manifestarse sobre 'La Petisa' haciendo crítica social. Así, algunos le han dedicado la aprobación de esta ley "porque no pudo vivir la vida que quería" y han afeado a su hijo que no le importara el bienestar de su madre.

Otros muchos han comentado sobre la incomodidad que se vivirá este año en la cena de fin de año de esta familia, después de que uno de los hijos destapara a nivel nacional los pensamientos personales que 'La Petisa' le había confiado.

Y otros han destacado la incongruencia de que en un principio la protagonista de esta historia apoyase el movimiento antiaborto en el que participaba su hijo, para después confesar que el derecho que a partir de ahora tendrán todas las mujeres en Argentina, lo habría disfrutado ella si hubiera podido.

Esto va para la Petisa, que no pudo vivir la vida que quería y ahora se tiene que fumar a Natalia, Diego, Esteban y al otro psicópata al que le chupó un huevo el bienestar de su santa madre. — Natalia Torres (@natiftorres) December 30, 2020

NECESITO que se transmita en vivo la cena de fin de año de la petisa y sus hijos no abortados — Pablo Agustín (@PabloAgustin) December 30, 2020

La petisa dándose cuenta que está del lado incorrecto de congreso pic.twitter.com/BDlWmxRlNx — Mare (@DipMare) December 30, 2020