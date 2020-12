Miembros de la guardia presidencial de Filipinas se aplican vacunas "de contrabando" contra el coronavirus y el titular de Defensa los justifica

El alto funcionario advirtió que en lo sucesivo no permitirá la administración de fármacos no autorizados por parte de los miembros de servicios de seguridad.

Delfín Lorenzana, secretario de Defensa Nacional de Filipinas, aseguró este miércoles que un lote de vacunas contra el coronavirus, administradas y utilizadas por miembros del Grupo de Seguridad Presidencial, fue introducido de contrabando en el país, pero calificó la medida como "justificada", dieron a conocer medios locales.

"Sí, [el fármaco] es de contrabando. Porque no está autorizado para el suministro aquí. Solo el gobierno puede dar el visto bueno para eso, a través de la Administración de Alimentos y Medicamentos", señaló el jefe de la cartera de Defensa. Hasta la fecha, ese organismo no ha autorizado la adquisición o distribución de ninguna vacuna en Filipinas.

Según Lorenzana, la Guardia Presidencial "debería explicar por qué lo hizo. De todos modos, este paso está justificado. La vacuna no era falsa, era real", declaró. Al mismo tiempo, subrayó que a partir de ahora ya no permitirá que los miembros de los servicios de seguridad administren medicamentos no autorizados. Cabe destacar que aunque el secretario de Defensa supervisa administrativamente las FFAA, no puede imponer sanciones a la Guardia Presidencial, por ser una unidad separada.

A su vez, Jesús Durante, jefe del Grupo de Seguridad Presidencial, detalló que la vacunación de los integrantes de la unidad se realizó en septiembre y octubre, y todo el personal inoculado "hasta ahora se siente bien, sin efectos secundarios de ningún tipo". Contó que el presidente no fue informado hasta que terminó el procedimiento. "No pedimos permiso. Simplemente se lo comunicamos después que todo el personal cercano fue vacunado. Se sorprendió", agregó. A la luz del incidente, la Oficina de Aduanas inició la investigación del posible contrabando. "Según nuestros registros, nadie ha declarado [este tipo de] vacunas", dio a conocer Vincent Philip Maronilla, portavoz de la entidad.

Para sorpresa de la población del país, el propio presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, reveló en un discurso el sábado pasado que varios miembros del cuerpo militar ya están vacunados contra el coronavirus.