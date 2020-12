Angela Merkel afirma que la pandemia hizo que su último año en el cargo fuera el más difícil de los 15 en el poder

La canciller alemana confirmó que no volverá a postularse en las próximas elecciones, así que este cuarto mandato será el último para la política de 66 años.

Durante su último discurso de Año Nuevo en calidad de canciller alemana, Angela Merkel, reveló que debido a la pandemia el año 2020 resultó ser el más difícil de sus 15 años al frente de Alemania. Al mismo tiempo, añadió que el inicio de la distribución de las vacunas contra el covid-19 hizo del 2021 un año de esperanza.

"Creo que no exagero cuando digo: nunca en los últimos 15 años habíamos encontrado el año viejo tan difícil y nunca, a pesar de todas las preocupaciones y cierto escepticismo, esperábamos el nuevo año con tanta esperanza", cita Reuters a la política.

"Solo puedo imaginar lo amargo que se deben sentir aquellos que están de luto por sus seres amados que perdieron por el coronavirus o que tienen que luchar contra las repercusiones de una enfermedad cuando el virus es cuestionado y negado por algunas personas desesperadas", dijo Merkel.

Además, la canciller ha señalado que "las teorías de la conspiración" en relación con el covid-19 "no solo son falsas y peligrosas, también son cínicas y crueles". También me vacunaré cuando llegue mi turno", aseguró. Además, Merkel confirmó que no volverá a postularse en las próximas elecciones, así que este cuarto mandato será el último para la política de 66 años.

