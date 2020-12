Un video que muestra el presunto robo de ayuda humanitaria por parte de militares indigna a Colombia

Un video que circula en redes sociales, donde se aprecia a militares presuntamente robando parte de la ayuda humanitaria destinada a los isleños de Providencia y Santa Catalina (Colombia) tras el paso del huracán Iota, está causando indignación en el país latinoamericano.

"Ayer vine y pregunté si tenían ropa para hombre. Me dijeron que no, y que no había más zapatos. Están sacando para entregarle supuestamente a la comunidad, pero se reparten primero entre ellos", relata la mujer que grabó la polémica situación. "El otro se mete un pantalón al bolsillo. El otro se lleva un par de zapatos", acota.

Estas son las mondades que yo digo 😡😡😡 #Providenciapic.twitter.com/TswyzU71Zc — Jiggy Drama (@JiggyOficial) December 30, 2020

Sanciones

Al respecto, el comandante de la Armada Nacional Gabriel Pérez Garcés sostuvo que los tres uniformados que se ven en la filmación ya fueron removidos del cargo, informó El Tiempo.

"Contra ellos se abrió una investigación disciplinaria que irá avanzando de acuerdo a los encargados de la misma. Hoy [este jueves] serán trasladados de Providencia hacia San Andrés [otra isla], y de allí a sus unidades de origen", precisó el almirante.

El uniformado añadió que la falta de disciplina es "evidente y clara", y adelantó que se está averiguando si hay más involucrados en el posible robo.

Igualmente, agregó: "Tenemos más muestras de gratitud que quejas, y eso es lo gratificante. Este es un caso aislado que nos molesta mucho, pero que nos motiva a seguir trabajando. Esto es una zona de desastre, aquí no hay ni siquiera sombra".

Destrozos y víctimas

El huracán Iota fue calificado como el más importante del 2020 en el océano Atlántico, causando estragos en varias zonas del Caribe. Así, estas islas administradas por Colombia tuvieron el impacto de un ciclón clase 5 por primera vez.

Asimismo, el huracán causó destrozos y anegamientos en distintos puntos del país sudamericano. Cartagena fue uno de los distritos más afectados.