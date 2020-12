España recibe la Nochevieja con los contagios en aumento en todo el país: 18.047 nuevos casos y 148 fallecidos

Los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad español revelan una realidad preocupante: los contagios de covid-19 han aumentado considerablemente en todas las Comunidades Autónomas del país tras el inicio del periodo navideño, y presentan esta tendencia alcista a escasas horas de la cena de Nochevieja, una fecha especialmente temida por su carácter festivo y alentador de reuniones sociales.

En concreto, en el conjunto del país se registraron este jueves 18.047 nuevos casos confirmados de coronavirus, frente a los 12.662 nuevos positivos contabilizados el mismo día de la semana anterior. Además, el Ministerio reporta 148 nuevos fallecidos. Así, la cifra total de contagios desde el inicio de la pandemia se eleva a 1.928.265 y la de muertes a 50.837.

Mientras el inicio de la campaña de vacunación masiva ha sido presentada por las autoridades españolas como "el principio del fin de la pandemia", lo cierto es que desde Sanidad no se ha dejado de insistir en la necesidad de "no bajar la guardia", de no relajar las medidas de seguridad en aras de evitar una tercera ola del virus, de cuya inminencia, por otra parte, caben cada vez menos dudas.

Con todo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, resaltaba este lunes el comportamiento "muy ejemplar" de la mayoría de los ciudadanos españoles en lo referente al cumplimiento de dichas medidas, si bien estas se están revelando insuficientes para evitar el incremento de los contagios, a la luz de las últimas actualizaciones oficiales.

Incrementos en todos los territorios

Madrid y Cataluña son los territorios donde se ha registrado un mayor número de casos confirmados en la última jornada. Entre ambas comunidades sumaron prácticamente la mitad de los notificados a nivel nacional.

Otras comunidades como Extremadura, Andalucía, Castilla y León, País Vasco o Aragón también han comunicado informes en los que las cifras de nuevos contagios se cuentan por varios centenares.

Además, en seis de las 17 comunidades autónomas del país (Castilla la Mancha, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura y Madrid), la incidencia acumulada –es decir, el número de contagios por cada 100.000 habitantes– supera la cifra de 300, considerada "muy alta" por las autoridades sanitarias del país. Este parámetro señala a Baleares (530,86) y a Extremadura (511,56) como los territorios con mayor tasa de contagios en los últimos 14 días.

Medidas específicas para la Nochevieja

Según la normativa vigente en el país, las medidas para contener el virus dependen de la decisión de cada administración territorial, que cuenta para ello con amparo constitucional a través del estado de alarma decretado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado 25 de octubre.

En este contexto, cada Comunidad Autónoma ha confeccionado su propio paquete de medidas para esta Nochevieja. Todas han optado por definir un toque de queda tras las tradicionales campanadas y han optado por confinar perimetralmente sus territorios, prohibiendo la movilidad de los ciudadanos a otros territorios excepto para visitar a familiares y allegados. Además, se ha limitado el número de personas que pueden cenar esta noche juntas y limitado el horario de la hostelería.