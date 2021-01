Anulan la suspensión de la ejecución de Lisa Montgomery, la primera mujer condenada a muerte en casi seis décadas en EE.UU.

La semana pasada, una juez impidió reprogramar la ejecución al menos hasta el 1 de enero. No obstante, este viernes la Corte de Apelaciones dio vía libre a la ejecución, programada para el próximo 12 de enero.

La Corte de Apelaciones de EE.UU. anuló este 1 de enero la suspensión de la ejecución de Lisa Montgomery, que había sido dictaminada por una juez en la víspera de Navidad alegando que el letrado se había equivocado en su orden, de acuerdo con la agencia AP.

La ejecución de Montgomery, la primera mujer condenada a muerte en casi seis décadas en EE.UU., estaba programada para el 8 de diciembre, pero sus dos abogados solicitaron suspenderla ya que ambos se contagiaron con coronavirus luego de visitar a su clienta en Texas, donde cumple condena. El director de la Oficina Federal de Prisiones, Michael Carvajal, fijó la nueva fecha para el 12 de enero, ocho días antes de la posesión presidencial de Joe Biden.

La semana pasada el juez Randolph Moss había alegado que la reprogramación era ilegal porque la orden de suspensión solicitada por los abogados aún estaba vigente. Moss concluyó que, bajo su orden, la Oficina de Prisiones no podía reprogramar la ejecución de Montgomery hasta al menos el 1 de enero.

Tomando en cuenta que las directrices del Departamento de Justicia de EE.UU. requieren que los presos sean notificados de sus fechas de ejecución con al menos 20 días de anticipación, se esperaba que la nueva cita llegara después de que Biden asumiera la presidencia el 20 de enero. Por lo tanto, el nuevo mandatario, que se ha comprometido a abolir la pena de muerte, podría impedir la ejecución.

No obstante, el panel de la Corte Apelaciones no estuvo de acuerdo con Moss y en su más reciente orden afirmó que Carvajal estaba actuando bajo el "reglamento que rige". Por tanto, la fecha de ejecución para este mes continúa vigente. Entretanto, Meaghan VerGow, abogada de Montgomery, dijo que su equipo legal pediría que la Corte de Apelaciones en pleno revisara el caso y subrayó que la condenada no debería ser ejecutada el 12 de enero.

El crimen

En diciembre de 2004 Montgomery estranguló a la joven embarazada Bobbie Jo Stinnett, de 23 años, en la ciudad de Skidmore (Misuri), para abrir su vientre con un cuchillo y secuestrar a su bebé.

La mujer condujo desde su casa en Kansas a la casa de Stinnett bajo el pretexto de adoptar un perrito, y al llegar usó una cuerda para estrangular a su víctima, que estaba embarazada de ocho meses. Stinnett permanecía consciente e intentaba defenderse cuando Montgomery cortó a la bebé del útero con un cuchillo de cocina.

Tras sacar a la niña del vientre de su madre, Montgomery se la llevó e intentó hacerla pasar por su hija. La mujer admitió la culpa y fue condenada a muerte en 2007. La niña que había secuestrado, Victoria Jo, fue criada por su padre y ahora tiene 16 años.