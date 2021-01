VIDEO: Un prototipo inédito de un Tesla Model S es visto en una carretera de California

Aún no está claro si el vehículo captado recientemente corresponde a una versión preliminar del Model S Plaid, presentado en septiembre, o se trata en realidad de un Model S rediseñado y mejorado.

El canal de YouTube The Kilowatts, especializado en coches eléctricos, publicó un video de una aparente nueva versión del vehículo eléctrico Model S de Tesla siendo conducida por una carretera cerca de la sede de la compañía en Palo Alto, en el estado estadounidense de California.

Las imágenes compartidas por el canal fueron captadas por la cámara de un coche en movimiento y no ofrecen demasiados detalles. Sin embargo, y como se puede apreciar, el cambio más notable de esta versión inédita del popular sedán radica en una carrocería más ancha, además de ligeras variaciones en los faros y el difusor trasero.

Aunque Tesla presentó oficialmente en septiembre pasado el Model S Plaid, que anunció saldría al mercado a finales de este 2021, The Kilowatts advierte que no está claro si el prototipo visto recientemente corresponde a una versión preliminar de este modelo o se trata de un Model S rediseñado. No obstante, apuestan más por que se trate de este último, porque los conocedores de la industria han estado especulando con que el Model S recibirá una actualización para mejorar su aspecto.

"Algunos creen que su exterior se está volviendo anticuado, ya que poco ha cambiado desde su lanzamiento en 2012. Otros creen que el interior será mejorado y potencialmente rediseñado para hacerlo más parecido al Modelo 3 y al Modelo Y", añaden desde el canal.

