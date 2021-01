Rusia y China utilizaron el rublo y el yuan en el 25 % de sus operaciones comerciales mutuas en 2020

El porcentaje de uso de las respectivas monedas nacionales en las transacciones comerciales entre Moscú y Pekín alcanzó el 25 % en 2020, según anunció este martes durante una conferencia de prensa el embajador de Rusia en China, Andréi Denísov.

"La participación de las monedas nacionales en nuestras relaciones con China está aumentando constantemente. Según la evaluación de nuestros socios chinos, para los primeros ocho o nueve meses de 2020 la proporción alcanzó aproximadamente una cuarta parte de esas transacciones: entre el 24 % y el 25 %. Esto es un gran progreso", declaró el diplomático, agregando que en los años 2013-2014 esta cifra fue de alrededor del 2-3 %.

Al mismo tiempo, Denísov subrayó que es "muy difícil" cambiar la moneda en la que se llevan a cabo el comercio y las transacciones mutuas y empezar a utilizar las monedas nacionales. "Es la necesidad lo que nos obliga a hacerlo", dijo el embajador. "Si no fuera por la presión ejercida por los socios comerciales sobre China y Rusia, entonces tal vez no sería necesario", agregó.

"No solo China y Rusia, sino también un amplio abanico de países de todo el mundo se enfrentan a la necesidad de abandonar el dólar estadounidense, porque no es solo un instrumento financiero, sino que también es una fuerte palanca de influencia política", enfatizó Denísov. "Si no fuera así, entonces no habría necesidad de abandonar el dólar", resumió.

Rusia y China firmaron un acuerdo interestatal para usar sus monedas nacionales en el comercio bilateral en 2019. En ese entonces, Moscú y Pekín acordaron aumentar hasta el 50 % el número de transacciones en las que se utilice el yuan y el rublo.

