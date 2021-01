Muere mientras tomaba café la 'influencer' Emily Mitchell, embarazada de su quinto hijo

Emily Mitchell, una popular bloguera estadounidense de 36 años que compartía sus experiencias como madre de familia numerosa y que estaba embarazada de su quinto hijo, murió el pasado 22 de diciembre de forma repentina mientras tomaba café, informa E! Entertainment Television.

Según una petición de recaudación de fondos creada por su familia en la plataforma de financiación colectiva a GoFundMe, que hasta este momento ha recaudado más de 163.000 dólares, la mujer empezó a sentirse mal mientras tomaba la bebida caliente y los servicios de atención médica que acudieron a la emergencia no pudieron hacer nada por revivir a la mujer ni a su bebé de 16 semanas.

"Em estaba tomando su café matutino y su tostada cuando, de repente dejó de responder", reza la petición. "Pese a la pronta atención de sus hijos, esposo, padre y personal médico, todos los valientes esfuerzos por reanimarla no tuvieron éxito", continúa.

Los motivos de la repentina muerte de la mujer, conocida por su blog 'The Hidden Way' —en el que compartía sus experiencias como madre de una familia numerosa— aún no han sido esclarecidos, aunque los médicos siguen "trabajando en dar respuestas a su familia". La bloguera, que tenía más de 150.000 seguidores en Instagram, deja atrás a su esposo Joe y a sus cuatro hijos: Finn, Isla, Edie y Lulu.