Trabajadores de Google presentan su propio sindicato

Los trabajadores de Google y de la multinacional Alphabet, de la que es filial, anunciaron este lunes 4 de enero la formación de un sindicato, con el que pretender obtener mayor reconocimiento y que finalicen las irregularidades dentro de la empresa.

El Alphabet Workers Union fue lanzado por unos 280 empleados y según detalló en su portal de Internet, su objetivo es conseguir condiciones laborables inclusivas y justas, así como enfrentar las situaciones de abuso, acoso, discriminación y represalia. Además, aclaró que los empleados tienen la libertad de negarse a participar de proyectos que no estén alineados con sus valores, y aseguró que todos deben disfrutar de los mismos beneficios, más allá de su situación laboral.

Al realizar la presentación, el sindicato precisó algunas situaciones que debieron atravesar los trabajadores, relacionados con los proyectos secretos de inteligencia artificial militar o pagos millonarios a ejecutivos que acosaron sexualmente a empleados. En ese marco, denunció que aquellos que alzaron su voz en contra de estos hechos terminaron despedidos de manera ilegal como represalia.

Otra irregularidad que denunció el Alphabet Workers Union es que más de la mitad de los trabajadores son temporales, proveedores o contratados que tienen sueldos inferiores y menos beneficios por hacer la misma tarea que el resto de sus compañeros.

Por eso, las autoridades del nuevo sindicato manifestaron que la única opción que tienen los empleados para evitar etas irregularidades es la organización. "Merecemos un lugar de trabajo en el que se nos respete, en el que podamos trabajar por un salario justo sin temor a abusos o discriminación", señalaron y agregaron: "Merecemos un control significativo sobre los proyectos en los que trabajamos y la dirección de esta empresa".

Sin embargo, el gremio no busca la ratificación de una agencia federal, por lo que sus derechos estarán restringidos. Entre otras cosas, no tendrá potestad para realizar una negociación colectiva dentro del gigante tecnológico. No obstante, cuenta con el respaldo del sindicato Communication Workers of America, que agrupa a más de 700.000 personas.