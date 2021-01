"Quédate en tu órbita": la original campaña de la Policía de Bombay que triunfa en plena pandemia

La Policía de Bombay ha cambiado el "quédate en casa" por el lema "quédate en órbita" a través de una imagen compartida en su cuentas de Instagram y Twitter, lo que le ha valido el reconocimiento de los internautas.

Se trata de una imagen del Sistema Solar en la que se lee: "Bombaitíes, ustedes son nuestro mejor Sistema de Soporte (SS, en referencia al Sistema Solar) en esta galaxia. Quédense en su órbita después de las 11 p. m. para un brillante y luminoso año por delante". La publicación va acompañada de los hashtags #TakingOnCorona y #OrbitOfSafety.

En la imagen aparecen los planetas del Sistema Solar, cada uno con su letra inicial en inglés, formando entre todos la frase: "My Very Eager Mumbaikars Just Stay Under Night Purview" ("impacientes bombaitíes, quédense bajo el toque de queda nocturno"). De esta forma recuerdan a la población que debe respetar la restricción a la movilidad después de las 23.00 horas, en vigor hasta el 5 de enero, reporta Hindustan Times.