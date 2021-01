El novio de Tanya Roberts se entera durante una entrevista en vivo de que la actriz sigue viva

El novio de la actriz estadounidense Victoria Leigh Blum, cuyo nombre artístico es Tanya Roberts, se enteró sorpresivamente de que su pareja sigue viva, a pesar de los múltiples reportes sobre su muerte. El alivio lo recibió en medio de una entrevista que le hacía Inside Edition.

La protagonista de la serie 'Los Ángeles de Charlie', también conocida como chica 'Bond' por su participación en 'Una vista para matar', la décimo cuarta película de James Bond, colapsó repentinamente mientras paseaba a sus dos perros en Nochebuena.

Tanya Roberts’ Domestic Partner Lance O’Brien Finds Out She's Still Alive Mid-Interview​ https://t.co/cpGXF1mPSE — People (@people) January 5, 2021

Múltiples medios aseguraron que la mujer había fallecido a sus 65 años. No obstante, mientras su novio, Lance O'Brien, con quien mantenía una larga relación, hablaba de su supuesta muerte con el periodista Steven Fabian, el individuo recibió una llamada de un hospital.

"¿Me están diciendo que está viva?", dijo O'Brien al contestar el teléfono y rompió a llorar. "El hospital me dice que está viva. Me están llamando del equipo de UCI [unidad de cuidado intensivos]", agregó.

Durante la entrevista previa, el hombre aseguró que Roberts no padecía covid-19 pero, debido a las restricciones de la pandemia, no pudo permanecer justo a su pareja las últimas horas del domingo, cuando supuestamente se habría producido su fallecimiento.

"Cuando ella me vio y yo estaba allí, vi que sus ojos se abrían. Me sentí bien. Les dije: 'miren, sus ojos se están abriendo, sus ojos se están abriendo', [pero] me dijeron que era solo un reflejo", acotó O'Brien al relatar que el personal del hospital le había dicho que la mujer "no tenía esperanzas de vida".