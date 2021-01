"Estaban haciendo una fiesta": Saca una enorme araña cazadora de su coche y se lo encuentra después lleno de telarañas (FOTOS)

El pasado 25 de diciembre, una mujer llamada Emma sacó una enorme araña cazadora de su coche en Adelaida (Australia) y días después se encontró el interior del vehículo cubierto de telarañas, informó este lunes Daily Mail.

"Del lado del pasajero, en el salpicadero, estaba la araña", explica Emma al medio británico. "Me quedé mirándola por un rato pensando: '¿qué voy a hacer con esta cosa?'", añade. No obstante, reconoce que se sintió aliviada, porque ninguno de sus hijos estaba allí en ese momento, pues se habrían asustado. Tras detener el vehículo, expulsó al arácnido del automóvil con su zapato, sin saber si lo había matado o no.

Sin embargo, unos días después, mientras conducía a 100 kilómetros por hora con sus hijos, empezaron a salir arañas pequeñas de la nada.

A partir de ese día dejó de utilizar el coche y empezó a pensar en cómo solucionar el problema. Al cabo de unos días, de decidió a usar un insecticida, abrió el vehículo y se lo encontró lleno de telarañas tejidas por las crías, como se aprecia en las imágenes compartidas por un periodista en Facebook.

"Me sentí muy nerviosa"

"Había telarañas por todas partes, los bebés bajaban del techo", recuerda la mujer, que admite que no se atrevió a entrar. "Me sentí muy nerviosa", explica, señalando con ironía que parecía que las crías de araña "estaban haciendo una fiesta allí".

Posteriormente, Emma logró quitar todas las telarañas y convenció a sus hijos de que era un lugar seguro, a pesar de que lo habían bautizado ya como "el coche araña". "Has hecho un buen trabajo, mamá", le dijo uno de los pequeños.

Tras viralizarse la historia en Internet hubo quien sugirió a la mujer que quemara el automóvil, si bien la mujer, que trabaja en una compañía de seguros, dijo que no le parecía una buena idea.

¿Te ha parecido interesante? ¡Déjanos tu opinión en los comentarios!