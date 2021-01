VIDEO, FOTOS: Los retratos de Bolívar y de Chávez vuelven a la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela de manos de los diputados chavistas

Los retratos del Libertador Simón Bolívar y del líder revolucionario Hugo Chávez volvieron al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, luego de que fueran retirados por la gestión anterior hace cinco años.

Antes de ingresar a la sede del Legislativo, los diputados del bloque chavista sostuvieron un encuentro en la Plaza Bolívar, ubicada en el casco histórico de la capital venezolana, donde rindieron honores al Libertador suramericano.

Inicia una nueva era en la política venezolana luego de 5 años de desidia y entrega imperial. Hoy llega a la Asamblea Nacional el valiente pueblo de Bolívar y Chávez. Son 256 mujeres y hombres que seguirán el camino de la independencia y soberanía de la Patria. 🇻🇪 pic.twitter.com/clghFq8zfT — Erika Farías Peña (@ErikaPSUV) January 5, 2021

Aquí estamos, volvimos !! Así entramos los diputados y diputadas de la nueva Asamblea Nacional, electa por el pueblo venezolano, con los cuadros de Bolívar y Chávez, y la moral en alto. @nicmaduroguerra@NicolasMaduro@dcabellor@jorgerpsuv@ConCiliaFlorespic.twitter.com/tIWMZ8A993 — Fidel Alejandro Madroñero (@SoyfidelPsuv) January 5, 2021

Desde allí marcharon cargando los retratos de Bolívar y del fallecido presidente venezolano que nuevamente regresan al Parlamento luego de que el presidente de la AN durante 2016, Henry Ramos Allup, los ordenara retirar.

"No quiero ver un cuadro aquí que no sea el retrato clásico del Libertador. No quiero ver a Chávez oa Maduro. Llévense toda esa vaina para Miraflores o se lo dan al aseo", dijo en esa oportunidad el político opositor en un video que se viralizó.

Este martes es la instalación de la nueva Asamblea Nacional, para el periodo 2021-2026, que está conformada por una mayoría chavista que ocupa 256 escaños de los 277 en disputa.

Se espera que la plenaria elija como presidente de la junta directiva de la Asamblea para este periodo al diputado Jorge Rodríguez, mientras que la primera vicepresidencia será ocupada por la diputada Iris Varela y la segunda por el parlamentario Didalco Bolívar.