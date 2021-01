Mujer boliviana que participó en las protestas contra el gobierno de facto y aparece en una icónica fotografía denuncia usurpación de su imagen

Juana Machaca, una boliviana que participó en las manifestaciones contra el gobierno de facto de Jeanine Áñez en 2019, denunció usurpación de su imagen.

Machaca aparece un una icónica fotografía, tomada en El Alto, cuando protestaba contra las autoridades de facto. En la imagen, la mujer, vestida con la tradicional pollera (falda), carga una bandera de Bolivia y es capturada justo cuando está soportando los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad contra los manifestantes.

Tiempo después de la publicación de esa imagen, que fue tomada por Natacha Pisarenko, de AP, Machaca fue bautizada como la "mujer valiente" y se comenzó una búsqueda para localizarla.

De esta manera, recientemente, fue publicada otra fotografía con la frase: "Apareció nuestra hermana mujer valiente". Sin embargo, la persona que aparece en la imagen no es Machaca.

La organización política Bloque Jema, una de las que publicó el presunto hallazgo de la mujer, acompañó la fotografía con un mensaje: "Es una mujer trabajadora y valiente de la ciudad de El Alto, se gana el pan de cada día vendiendo en diferentes ferias".

Machaca pidió respeto para su imagen y se indignó porque mientras ella luchó en El Alto contra el cambio de gobierno en Bolivia, sin recibir ningún reconocimiento, ahora otra persona saca crédito de ello, reseñó Erbol.

"Me he enfrentado con los policías, con los militares, he dado el pecho", dijo la verdadera protagonista de la imagen que se conoció, incluso, a nivel internacional.

Según su abogada, Eliana Rojas, en esas jornadas contra el golpe de Estado que se había consumado contra el entonces presidente Evo Morales, Machaca incluso llegó a ser detenida.