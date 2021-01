Abogados piden a Trump clemencia para detener la inminente ejecución de Lisa Montgomery

Los abogados de Lisa Montgomery, única mujer hoy en el 'corredor de la muerte' por delitos federales en EE.UU., solicitaron su indulto al presidente del país, Donald Trump. Su ejecución está programada para el martes 12 de enero, informa Reuters, y los letrados piden sustituir la pena capital por una reclusión perpetua.

"Rota antes de nacer, la vida de Lisa Montgomery estuvo llena de tortura, terror, fracaso y traición", dicen los juristas en su solicitud, haciendo referencia a los trastornos mentales que padece la convicta y que la habrían llevado a perpetrar el crimen por el que fue sentenciada.

La petición de clemencia, además, saca a la luz pública que el padrastro de Montgomery, junto con sus amigos, empezaron a violar a la encarcelada cuando tenía alrededor de 11 años. También su hermana mayor, Diane Mattingly, fue víctima de esos abusos sexuales.

"Sí, empecé de la misma manera, pero fui luego a un lugar donde me amaron y me cuidaron y mostré mi valor. Tenía una buena base. Lisa no la tenía y se rompió", alega Mattingly.

Mientras, una campaña por la suspensión de la ejecución de Montgomery ha sumado ya más de 148.000 firmas.

Entretanto, los días cuentan. Si bien el presidente electo, Joe Biden, se ha comprometido a abolir la pena capital, su mandato arranca el próximo 20 de enero, es decir, ocho días después de la fecha programada para esta ejecución.