Tratan con un medicamento de último recurso a una mujer en coma por covid-19 y se recupera

Claire Haythorne, una trabajadora de la salud de 45 años de Sheffield (Reino Unido), se recuperó de coronavirus después de que los médicos la curaran con una droga experimental, reporta YorkshireLive. Los familiares de la afectada estimaban que solo le quedaban 3 días de vida si el medicamento no surtía efecto.

Claire Haythorne spent weeks in a coma after suffering severe Covid symptoms https://t.co/N2b5Ef9xm7 — The Daily Record (@Daily_Record) January 5, 2021

Haythorne se contagió de coronavirus en noviembre pasado sin presentar síntomas. Sin embargo, su estado de salud venía deteriorándose, por lo que fue trasladada a una unidad de cuidados intensivos, donde permanecía en coma inducido desde el 12 de noviembre.

Los médicos trataron de curar la enfermedad infructuosamente con varios medicamentos. Finalmente, recurrieron al último recurso y le suministraron Anakinra, una droga que se usa habitualmente para la artritis reumatoide, según cita el medio las palabras de Leah Haythorne, hija de la enferma.

La afectada comenzó a mejorar rápidamente, consiguiendo el mayor progreso el 8 de diciembre, justo para el cumpleaños de su hijo Jordan. La paciente volvió a reaccionar a su nombre y movió un brazo, y finalmente salió del coma.

Entretanto, el doctor que recetó el medicamento calificó su recuperación como un "pequeño milagro de Navidad".

"No tan cerca o todo el tiempo que quería verte, pero después de 2 meses pude ver tu preciosa carita en persona; no puedo poner en palabras lo mucho que te he echado de menos, mamá", escribió la hija de Haythorne en su perfil de Facebook, al comentar su visita al hospital.