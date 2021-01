Maduro tras la juramentación del Parlamento en Venezuela: "La gloria de haber destruido a la oposición es de Donald Trump y Juan Guaidó"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este martes que el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el exdiputado Juan Guaidó son los únicos responsables de haber "destruido" a la oposición.

Asimismo, afirmó que no es responsable del "desmadre" que vive la oposición. "No tengo esa gloria, no es mía. La gloria de haber destruido, hecho papilla y polvo cósmico a la oposición venezolana es de Donald Trump y Juan Guaidó, son sus logros", sostuvo en un encuentro con los parlamentarios internacionales que asistieron a la instalación de la nueva Asamblea Nacional (AN) en Venezuela.

#EnVideo📹| Presidente @NicolasMaduro: La oposición creyó que ganando la AN hace 5 años por la vía Constitucional podría forzar la legalidad para dar un golpe de Estado en todas las modalidades#NuevaAsambleaNacionalpic.twitter.com/TTEDXEzp20 — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 5, 2021

Para el mandatario venezolano, la oposición de su país se destruyó por haber caído en "el liderazgo extremista, que desconoce las instituciones, la Constitución, la democracia y la realidad política" del país suramericano.

Además, señaló que el proyecto opositor carece de objetivos políticos y está construido únicamente con base en redes sociales y dinero. "¿Saben cuanto le ha entregado EE.UU. a Guaidó? En efectivo, en 'cash', 1.700 millones de dólares en dos años. Además, se robaron a Citgo, una super empresa que tiene más de seis refinerías, más de 8.000 estaciones de gasolina y le pertenece a Venezuela, es propiedad del Estado".

Sin embargo, el mandatario mostró su confianza en el surgimiento de un nuevo liderazgo opositor, que apueste por la vía democrática. "Ha insurgido otra oposición, es uno de los fenómenos nuevos de la política venezolana, va surgiendo una nueva oposición que si apuesta a lo electoral, el voto, el debate político, al diálogo, con sus posiciones firmes", dijo.

Por último, Maduro defendió el diálogo como una forma de hacer política. "El sector trumpista de la oposición cree que nuestros llamados al diálogo son una muestra de debilidad, pero es parte de nuestra estructura. ¿Puede existir democracia sin la palabra?", se cuestionó.

Este martes tomaron posesión de sus curules los 277 diputados electos el pasado 6 de diciembre, de los cuales 253 son del partido oficial (PSUV), con Jorge Rodríguez como nuevo presidente de la AN. Ese acto, establecido así por la Constitución, deja sin investidura ni inmunidad parlamentaria a Guaidó, quien se autoproclamó en 2019 como mandatario "interino".