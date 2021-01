"En algunos detalles no hay acuerdo": Perú no ha cerrado aún la compra de la vacuna de Pfizer

Perú sigue negociando la firma de un acuerdo definitivo con la empresa farmacéutica Pfizer para la compra de su vacuna contra el covid-19, pero aún no lo ha firmado porque no han podido consensuar algunos detalles, informó este martes la ministra de Salud del país latinoamericano, Pilar Mazzetti, según El Comercio.

"Con Pfizer hay algunos detalles en los que no hay acuerdo. Hay aspectos que no puedo comentar en detalle. Esto tiene que ver con los precios y el cronograma de entrega, pero existe confidencialidad al respecto", destacó la ministra. Mazzetti recalcó que si bien la compra de vacuna para la población es un prioridad, no se puede dejar de tener en cuenta la soberanía del país.

"Cuando se resuelve una controversia en un tribunal, se establece que tiene que haber un resarcimiento que puede involucrar a nuestras reservas. En todos los acuerdos tomamos en cuenta que hay aspectos de nuestra soberanía que el país tiene que cautelar, que sirve para las próximas generaciones", comentó Mazzetti. No obstante, la ministra dijo que no podía proporcionar más detalles sobre el asunto porque las negociaciones y la información son confidenciales.

Por su parte, Brasil y Argentina ya han criticado la postura de Pfizer, que quiere quedarse exento de responsabilidades frente a eventuales resultados adversos y efectos secundarios.

Asimismo, Mazzetti detalló que el país mantiene negociaciones con 20 laboratorios diferentes, con 11 de los cuales ha firmado acuerdos. "Estamos a la espera de la respuesta de Sinopharm y AstraZeneca a la propuesta que hemos enviado, con Pfizer tenemos algunas dificultades en la ultima versión del contrato, hemos hecho contrapropuestas", añadió.

