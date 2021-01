Ricardo Lagos revela que amenazó a Néstor Kirchner con una guerra de Chile contra Argentina en 2004 por las fallas del suministro de gas

El expresidente de Chile, Ricardo Lagos, reveló que en 2004 amenazó a su entonces colega Néstor Kirchner con declararle la guerra a Argentina si continuaban los problemas con el suministro de gas entre ambos países.

La historia, que devela el nivel de tensión al que llegó la relación bilateral, está plasmada en la segunda parte de las memorias de Lagos titulada "Mi vida. Gobernar para la democracia", y de la que el diario La Segunda publicó un fragmento.

De acuerdo con su versión, cuando arreciaron los cortes del suministro de gas natural al que se había comprometido Argentina a través de contratos, llamó a Kirchner, quien había asumido la presidencia en 2003.

"Su respuesta fue que me quedara tranquilo, que lo arreglaría al día siguiente. Sin embargo, no había que ser ningún genio para darse cuenta de que un asunto de este naturaleza no podría resolverse en un día", dijo.

En ese momento, los cortes de suministro eran intermitentes debido a que el gobierno kirchnerista había decidido limitar las exportaciones de gas a los países de la región porque Argentina tenía problemas incluso para satisfacer la demanda interna.

"Me di cuenta de la gravedad del tema", agregó al asegurar que en una charla "extremadamente franca" le dijo a Kirchner que Chile podía sustituir el gas en las industrias por petróleo o carbón, aunque tuviera un costo mayor, pero eso no era posible en el gas domiciliario.

Fue entonces cuando Lagos tomó una drástica posición. "Le dije que el día en que las casas no tuvieran gas, me vería obligado a declararle la guerra a su país, porque esa carencia provocaría una revolución aquí. Me daba cuenta de lo que significaba mi amenaza, pero no tenía otra herramienta para exigir que se cumpliera el contrato", señaló.

De los 23 millones de BTU de gas que Chile importaba de Argentina, 1,5 millones se destinaba a los hogares y el resto era de uso industrial.

El conflicto finalmente se saldó porque Argentina cumplió con el suministro mínimo previsto en los contratos, en tanto que Chile compró los servicios de barcos gasificadores para completar su abastecimiento.

Sin embargo, los pormenores del alcance que tuvo la crisis se conocen recién ahora, gracias a las inesperadas revelaciones de Lagos.

Ambos países ya habían estado a punto de entrar en una guerra en 1977, al disputarse una zona de controversia en el extremo sur, conocida como el Canal de Beagle, pero la intermediación del Papa Juan Pablo II evitó el conflicto armado.