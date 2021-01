El ministro de Exteriores alemán propone un "Plan Marshall para la democracia" entre Europa y EE.UU.

La declaración se realizó en respuesta al asalto al Capitolio en Washington D. C. Heiko Maas advirtió que la democracia europea está entrelazada con lo que pasa en EE.UU.

El ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, ha sugerido la necesidad de crear un Plan Marshall conjunto entre la Unión Europea y Estados Unidos para promover la democracia. "Estamos preparados para trabajar con Estados Unidos sobre un Plan Marshall conjunto para la democracia", declaró Maas este sábado a la agencia alemana DPA.

La declaración del ministro siguió el reciente asalto al Capitolio en Washington D. C., protagonizado por los partidarios de Donald Trump en un intento de impedir la certificación de los votos electorales que confirmarían la victoria del demócrata Joe Biden.

"No debemos ceder ningún espacio a los enemigos de la democracia liberal", señaló Maas, quien agregó que esto se aplica no solo a EE.UU., sino también a Alemania y Europa, y aseguró que "sin democracia en EE.UU. no hay democracia en Europa".

El ministro de Exteriores de Alemania afirmó que uno de los principales objetivos para cumplir en el futuro será "llegar a las raíces de las divisiones sociales", porque solo unidos se puede preservar la creencia "en la democracia como la forma más humana de gobierno y en el poder persuasivo de la ciencia y la razón".

Para lograr estas metas, "no hay socios mejores, más cercanos y más naturales en el siglo XXI que EE.UU. y Europa", argumentó Maas.