Un humorista británico quiere donar su cuerpo... a los leones del zoo de Londres

El humorista británico Ricky Gervais asegura que le gustaría legar su cuerpo para que sirva de alimento a los leones del zoológico de Londres, según lo declaró este martes en una entrevista concedida al programa 'Conan' de la TBS.

"Sería bueno ser la comida de los leones en el zoológico de Londres, sería bueno devolver algo", explicó Gervais a Conan O'Brien. "Comemos animales y destruimos hábitos y, de esa forma, al menos, podría devolver algo" añadió.

En este sentido, señaló que sería divertido ver las caras de los turistas cuando su cadáver, "gordo y desnudo", sea arrojado a la jaula de los leones y la gente se pregunte si es ese el tipo que aparecía en la serie 'The Office'.

Propuesta rechazada

Dos días después, la directora de operaciones del zoo de la capital británica, Kathryn England, rechazó la propuesta del humorista. "Sospecho que Ricky puede ser un poco cartilaginoso para nuestros leones", dijo con ironía, al tiempo que le sugirió ayudar mediante una donación económica para mantener a los leones bien alimentados "con una dieta más adecuada".

"Todos vamos a morir, no me importar estar muerto porque no lo sabré", subrayó Gervais en la entrevista. En particular, explicó que la atracción que sienten los humoristas por la muerte se debe a que se trata de tema tabú, lo que hace que la gente se sienta incómoda. "Me gusta llevar a la gente al lado oscuro, es como llevarlos a través de un bosque aterrador", dijo.

El humorista, de 59 años, es conocido por ser un ferviente defensor de los animales, por lo que desde hace un tiempo está pidiendo que se prohíba la caza de trofeos y los mercados húmedos de vida silvestre. También quiere que el Gobierno británico ponga fin a los experimentos con perros.

