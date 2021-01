"No era un hombre, era un monstruo": El relato de una joven argentina que fue violada por su padrastro exmilitar durante 12 años

Un nuevo caso de violación ha conmocionado a Argentina. Una joven, de la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, denunció que fue víctima de violación por parte de su padrastro, un suboficial de la Fuerza Aérea, durante 12 años.

"No era un hombre, era un monstruo", relató la joven, en una entrevista que concedió al diario argentino Clarín.

Según el relato, esta mujer, que ahora es mayor de edad, comenzó a sufrir los abusos de la pareja de su madre cuanto tenía 9 años y duraron hasta sus 21.

"No soy tu papá, soy tu amante [...] Siempre me decía que no era mi papá, que era otra persona. Ocurría durante los abusos", narró la joven.

Por su parte, la abogada de la víctima, Jovita Vivar, contó a Télam que estas acciones "comenzaron en la casa de la Fuerza Aérea que la familia ocupaba" y luego "continuaron en un barrio de la ciudad al que se mudaron".

Sin embargo, continuó, "muchos de los ataques que padeció fueron en el predio de la Fuerza donde el sujeto se desempeñaba en el área de recursos humanos, cuando llevaba a la niña a sus guardias".

Al principio eran tocamientos; el hombre aprovechaba la ausencia de la madre para "manosear" a la entonces niña en sus partes íntimas. Luego, las agresiones sexuales comenzaron a ser peores y a repetirse constantemente, describió, por su parte, el diario La Opinión Austral, de Santa Cruz, que tuvo acceso a detalles del caso.

"Tenía miedo porque la forma del trato de él para conmigo era agresiva. Entonces no entendía mucho. No sabía si debía dejarlo o no, hacerlo o no. Y además tenía miedo en cuanto a cuál sería su reacción si yo me negaba", manifestó la agredida, quien por culpa de estos abusos no pudo terminar la escuela.

La denuncia y detención

Cuando la joven cumplió los 23 años logró irse de su casa. Tiempo después se enteró que el hombre no era su padre biológico y fue cuando se animó a denunciarlo, en 2017.

Apenas a mediados de diciembre pasado el presunto abusador fue detenido y recientemente la jueza Marcela Quintana, titular del Juzgado Penal N° 1 de Río Gallegos, confirmó su procesamiento y lo dejó preso, bajo el cargo de "abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con acceso carnal reiterado, ambos agravados por el vínculo y por la situación de convivencia preexistente".

"Él hizo algo que tiene que pagar. Una vez que empiece el juicio y a él lo condenen sería otro alivio más", afirmó la joven.