Venezuela registra "un crecimiento lento y ligero" en los casos de coronavirus y Maduro pide "un enero de disciplina"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a la población acatar el esquema de siete días de cuarentena y siete de flexibilización, con "disciplina" y "sin relajamientos", para evitar un posible rebrote de covid-19 en las próximas semanas.

"Todos los cuerpos policiales, militares, de seguridad y brigadas médicas vamos a actuar con intensidad para garantizar la seguridad de la flexibilización. No estamos para relajamientos. Enero de disciplina", dijo el mandatario venezolano el pasado domingo.

Esta semana vamos a los 7 DÍAS DE FLEXIBILIZACIÓN SEGURA, no estamos para relajamiento. ¡Enero de Disciplina! Si usted no tiene nada importante por hacer en la calle, alguna diligencia, por favor, quédese en su casa. Estamos coordinando las vacunas, pero nada como la prevención. pic.twitter.com/5nMCue122z — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 11, 2021

Durante el mismo acto, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, explicó que que a partir de la tercera semana de diciembre se detectó "un crecimiento lento y ligero" en el número de casos.

Rodríguez detalló que en noviembre había 13 positivos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en la tercera semana del mes pasado, esa incidencia subió a 14 casos y a la fecha son 15 contagios activos por cada 100.000 personas.

La vicepresidenta destacó que se espera un crecimiento de casos en las semanas siguientes, por lo que planteó evaluar la posibilidad de mantener algunas entidades en cuarentena total, "más por razón de prevención que porque debamos atender una situación concreta", dijo.

Reactivación médica

A la par, Maduro instruyó "reanimar, reactivar y llevar a su máximo nivel" las brigadas médicas que recorrerán el país para detectar posibles casos. Además, se realizarán auditorías en todos los hospitales del país para supervisar el cumplimiento de los protocolos y tratamientos indicados para el coronavirus.

De igual forma, Maduro denunció que algunas clínicas privadas están excediendo sus costos en la atención a pacientes con covid-19. "Tengo denuncias, precios exorbitantes, ha llegado gente ahogándose y no la atienden porque no tiene la plata en la mano, eso no puede ocurrir en Venezuela. Es un crimen muy grave y debemos actuar con Fiscalía", sostuvo.

Clases en "presencial parcial"

Respecto al año escolar, el presidente informó que el gobierno está evaluando aplicar la "modalidad parcial presencial de los estudiantes" durante el segundo o tercer trimestre de este año.

"Lo estamos estudiando para ver si en el segundo o tercer trimestre le metemos un poquito de dinamismo porque este ha sido un año muy atípico", enfatizó Maduro, quien adelantó que el plan sería "para escuelas, liceos y universidades".

Próximos feriados

En cuanto a los asuetos de Carnaval y Semana Santa, el Jefe de Estado indicó que una Comisión Presidencial estudiará "las opciones" para "disfrutar" las festividades, con los cuidados necesarios en medio de la pandemia.

A la par, le ordenó a la ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, conversar con la Conferencia Episcopal de Venezuela para llegar a acuerdos en torno a las tradiciones vinculadas con la Semana Santa.

"También vienen los eventos en honor a José Gregorio Hernández, que deben contar con protección y bioseguridad", agregó Maduro, en referencia a la beatificación del santo venezolano.

Hasta el momento, Venezuela registra un total de 116.607 infectados desde el inicio de la pandemia, de los cuales 1.061 fallecieron. En los últimos reportes, la mayor cantidad de casos se concentran en Caracas.