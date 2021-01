Descubren que un parásito que se encuentra en la carne poco cocinada podría estar relacionado con un raro cáncer cerebral

Un equipo de investigadores estadounidenses encontró pruebas de que un parásito común, que las personas contraen por el agua contaminada y la carne poco cocinada, puede estar relacionado con un raro tipo de cáncer cerebral en adultos.

Los pacientes infectados con 'Toxoplasma gondii', conocido también como 'T. gondii', pueden tener un mayor riesgo de desarrollar gliomas altamente mortales, reza un estudio dirigido por científicos de la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer y H. Lee Moffitt Cancer Center and Research Institute y publicado este lunes en la revista International Journal of Cancer.

Los especialistas examinaron la relación entre los anticuerpos para 'T. gondii' en muestras de sangre y el riesgo de glioma en dos grupos de personas demográficamente diferentes y llegaron a la conclusión de que el parásito puede, en ocasiones, formar quistes en el cerebro y la inflamación asociada a estos quistes podría causar un tumor. "En ambas cohortes, observamos una asociación positiva sugerente entre la seropositividad para los anticuerpos de 'T. gondii' y el riesgo de glioma", afirmaron.

Sin embargo, el investigador de la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer, James Hodge, subrayó que "esto no significa que 'T. gondii' definitivamente cause un glioma en todas las situaciones. "Algunas personas con glioma no tienen anticuerpos contra 'T. gondii' y viceversa", agregó.

"Los resultados sugieren que las personas con mayor nivel de riesgo de exposición al parásito 'T. gondii' son más propensas a desarrollar glioma", afirmó Anna Coghill, investigadora del Moffitt Cancer Center. "Sin embargo, cabe señalar que el riesgo absoluto de ser diagnosticado con un glioma sigue siendo bajo, y estos hallazgos deben ser replicados en un grupo de individuos más grande y más diverso", concluyó.