Especialistas de una fábrica rusa participan en la restauración del reloj de la catedral de Notre Dame de París

Los expertos de la planta están analizando un reloj similar que no se puede desmontar para determinar qué partes del mecanismo son capaces de reproducir.

En la ciudad rusa de San Petersburgo, especialistas de la fábrica de relojes Raketa participan en la restauración del reloj de la catedral de Notre Dame de París, que fue destruido en el gran incendio de 2019. El director general de la planta, David Henderson-Stewart, dijo a la agencia Ruptly que se trata solo del inicio de un proyecto "a largo plazo" que es "bien complicado".

"El reloj se ha quemado y no hay más, pero milagrosamente se ha encontrado un reloj casi similar que no se puede desmontar. Entonces están haciendo un modelo 3D de las partes visibles y el trabajo de los constructores consiste en entender cómo funcionan las partes que no son visibles", explicó el directivo.

"Nos han enviado un modelo 3D que nuestros constructores están estudiando en estos momentos (...) Estamos pensando en qué componentes podemos producir nosotros mismos con el uso de los equipos de los que disponemos [en la fábrica]", detalló Henderson-Stewart.

La icónica catedral, construida originalmente en el siglo XII, fue gravemente dañada en un virulento incendio ocurrido en abril de 2019 mientras se realizaban unas obras de restauración. Millones de personas en todo el mundo vieron conmocionados en directo cómo se derrumbaba la emblemática aguja del templo. Los investigadores creen que el siniestro probablemente fue causado por un cortocircuito eléctrico.