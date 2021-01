La hija del difunto senador McCain dice que los participantes en los disturbios del Capitolio deberían ser enviados a Guantánamo

Meghan McCain, hija del difunto senador republicano John McCain, generó distintas reacciones en las redes después de que se mostrara favorable a tratar con dureza a los involucrados en los disturbios en el Capitolio la semana pasada.

McCain, coanfitriona del programa 'The View' en la cadena ABC, cree que los participantes en los disturbios deberían ser considerados como "terroristas nacionales". Durante el programa del lunes argumentó que se deben considerar "todas las posibilidades" en lo que se refiere a los castigos para los sospechosos de haber realizado acciones ilegales durante los disturbios, e incluso planteó la idea de enviarlos a la infame prisión militar de Guantánamo.

"No estoy en contra de enviar a estas personas a Guantánamo, y eso puede parecer extremo. Son terroristas nacionales que atacaron a nuestra propia república. Deberían ser tratados de la misma manera que tratamos a Al Qaeda", dijo la periodista.

El mismo día, tuiteó que los "terroristas de MAGA" ('Make America Great Again') deberían ser tratados "como cualquier otro terrorista que haya atacado a la patria" y "recibir la misma severidad de consecuencias". "También deberían ser juzgados por traición. Sin piedad", escribió.

Horas más tarde, agregó que el hombre con el torso desnudo y un gorro de pieles fotografiado dentro del edificio, que según los reportes se ha negado a comer desde que entró en prisión hace varios días, "debería ser alimentado con comida para perros".

Algunos usuarios de las redes sociales señalaron que su padre, que fue torturado como prisionero de guerra de Vietnam, era un acérrimo oponente de la técnica de interrogatorio llamada 'waterboarding' y otros crueles métodos adoptados por el Gobierno estadounidense en los primeros años de su guerra global contra el terrorismo.

"Tu papá seguramente tendría otra opinión sobre cómo tratar a los prisioneros. De guerra o de otro tipo", señaló un usuario de Twitter. En respuesta al último tuit de Meghan, otra internauta escribió que "no se puede seguir este camino". "Sí, arréstelo, (...) pero no importa cuán enojados estemos, no podemos rebajarnos a su nivel".