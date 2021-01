Una joven ve en un video a su madre y tíos participando en enfrentamientos en una protesta a favor de Trump en Washington y revela sus nombres

Una joven estadounidense vio a sus familiares en un video de las protestas en la ciudad de Washington, que se llevaron a cabo el pasado martes, un día antes del asalto al Capitolio de EE.UU., y reveló sus nombres.

El pasado jueves, Helena Duke, estudiante de Massachusetts de 18 años, recibió de su primo un video de un enfrentamiento en Freedom Plaza, protagonizado por un grupo de personas y una afroamericana uniformada. En un momento del altercado, una persona —que resultó ser la madre de Duke— trató de agarrar el teléfono de la mujer, a lo que esta respondió golpeándole en la cara.

"Hola mamá, ¿recuerdas el momento cuando me dijiste que no debería ir a las protestas de Black Lives Matter porque podían ponerse violentas? ¿Eres tú?", escribió la joven en su cuenta de Twitter. En otra publicación, la usuaria se identificó como "una lesbiana liberal que fue expulsada [de la casa] varias veces por sus opiniones y por ir a las protestas de BLM" y reveló los nombres de sus familiares que participaron en la manifestación del pasado martes.

hi mom remember the time you told me I shouldn’t go to BLM protests bc they could get violent...this you? https://t.co/9ZkbAq0ehO — Helena Duke (@duke_helena) January 7, 2021

Posteriormente, Helena Duke relató que su madre le había prohibido asistir a las protestas de la "organización violenta" Black Lives Matter que "iban a incitar a la violencia", pero la joven, aun así, decidió participar en ellas. "Cuando descubrió que lo hice, me dijo que no era bienvenida en la casa si hacía estas cosas. Y verla en un evento no muy pacífico, fue simplemente muy hipócrita de su parte, dado que no me permitía ir a las protestas de Black Lives Matter", dijo este lunes durante una conversación con el programa 'As It Happens', de la emisora CBC.

"Viendo el video y viendo a toda la gente y el FBI pidiendo identificación de los individuos en este video, decidí, después de mucha consideración —porque, por supuesto, es emocional y es mi familia—, que [revelar los nombres] era lo correcto", señaló.

for those that don’t believe it’s my mother... pic.twitter.com/jbSQysEZZ0 — Helena Duke (@duke_helena) January 7, 2021

La joven afirmó que su madre había sido demócrata, antes de que Trump llegara al poder. "Y esto era inquietante, ver lo rápido que cambió de ideología a la derecha radical", dijo.

La CBC informó, refiriéndose al portal LinkedIn, que la madre de la joven, Therese Duke, era una empleada del centro de atención de salud UMass Memorial en la ciudad de Worcester. A su vez, el centro médico emitió la semana pasada un comunicado a través de Twitter, en el que señaló que la mujer ya abandonó su puesto. "Durante las últimas 24 horas, hemos recibido numerosas expresiones de preocupación a través de las redes sociales respecto a una cuidadora del UMass Memorial que podría estar involucrada en los eventos violentos de esta semana en el Capitolio nacional. La empleada en cuestión ya no es parte de nuestra organización", precisaron. La joven confirmó que su madre ya no trabaja en el centro, porque, siendo una empleada de un centro médico, "fue a una protesta con mucha gente y no llevaba mascarilla".

Hi this is the liberal lesbian of the family who has been kicked out multiple times for her views and for going to BLM protests to care what happens to me so: Mom: Therese DukeUncle: Richard LorenzAunt: Annie Lorenz pic.twitter.com/cuBAPJ3GJA — Helena Duke (@duke_helena) January 7, 2021

Cabe señalar que después de que la joven revelara los nombres de sus familiares, en el portal GoFundMe apareció una página en el que se recauda dinero para sus estudios. "En este momento no tengo idea de cómo podré pagar el colegio, ya que tengo poco apoyo financiero. Tengo el sueño de ser abogada algún día, pero necesito ayuda para llegar allí", escribió.

