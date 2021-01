Navalny anuncia que regresará a Rusia el próximo 17 de enero

El opositor ruso Alexéi Navalny, que desde agosto se encuentra en Alemania tras sufrir un supuesto envenenamiento, anunció este miércoles que regresará a Rusia el próximo 17 de enero.

"Esta mañana [tras hacer unos ejercicios] me di cuenta de que había llegado el momento que había estado esperando, tal vez estoy casi sano y finalmente puedo regresar a casa. La pregunta 'regresar o no' nunca se me planteó. [...] Rusia es mi país, Moscú es mi ciudad, los extraño", escribió Navalny en sus redes sociales.

El opositor fue hospitalizado en la ciudad rusa de Omsk el 20 de agosto, cuando durante un vuelo se sintió repentinamente mal. Más tarde fue trasladado a Berlín, Alemania, para recibir tratamiento.