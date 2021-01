Lanzan fuertes críticas contra el Gobierno colombiano por el manejo del plan de vacunas contra el covid-19: ¿qué causó el revuelo?

Miembros del Congreso colombiano, que se encuentra en receso hasta el próximo 16 de marzo, han solicitado al Gobierno del presidente Iván Duque que revele cuándo comenzará el proceso de vacunación contra el covid-19, y exigen conocer los contratos suscritos con Pfizer, AstraZeneca y Janssen, para la adquisición de los fármacos.

La petición surge después que Duque declarara el martes que el gobierno estaría "cerrando los contratos" con las farmacéuticas "en los próximos días", aunque en diciembre ya había anunciado la concreción de los mismos. El departamento de prensa de la Presidencia habría aclarado al medio Publimetro que se trató de "una confusión" pues el mandatario se refería a adquisiciones "nuevas", "diferentes a las que ya se cerraron".

En ese mismo sentido se pronunció el consejero presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital, Víctor Muñoz, quien rechazó la postura de sectores que, a su juicio, "quieren desinformar a la opinión afirmando que Colombia no ha firmado acuerdos con las farmacéuticas para la adquisición de vacunas". Por ese motivo, adjuntó varios documentos que darían cuenta de los contratos suscritos con los laboratorios para adquirir las dosis que permitirán inmunizar a la población contra el covid-19.

No obstante, los senadores opositores Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo, y Antonio Sanguino, del Partido Verdes, enviaron al Ministerio de Salud un derecho de petición solicitando "información detallada" sobre la vacuna, incluyendo la fecha de llegada al país.

Lo del gobierno con relación a las vacunas no son “errores de comunicación”. Se debe responder con claridad y presentar ante la opinión pública los contratos, si es que se han suscrito. No hay pretexto de confidencialidad que valga, este es asunto de seguridad sanitaria del país — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) January 13, 2021

La idea fue apoyada por el representante Mauricio Torres, quien cree que mostrar esta información "servirá para dar claridad y es una obligación de transparencia" del Estado colombiano en medio de la pandemia.

Es muy grave que el @MinSaludCol amenace ahora, dando a entender que si seguimos preguntando y exigiendo respuestas, los colombianos nos vamos a quedar sin vacunasCiudadanía necesita respuestas concretas, y la pregunta más importante sigue siendo #VacunaPaCuando No más excusas! — Mauricio Toro (@MauroToroO) January 13, 2021

Mientras, el senador Roy Barreras, quien actualmente no tiene bancada partidista específica, fue un paso más allá y aseguró que "si en los próximos dos meses no está vacunada la población vulnerable colombiana", él mismo recogerá un 10 % de firmas que representen al Senado y tramitará una solicitud de moción de censura contra el ministro de salud del país, Fernando Ruiz.

La pregunta es sencilla: Las compró o no las ha comprado aún? Esto es un asunto muy serio. Se están perdiendo 2.000 vidas cada semana. Cada día de retraso es mortal. México , Chile, Costa Rica, Argentina, etc ya están vacunando a su gente! pic.twitter.com/84TVdSS0Bv — Roy Barreras (@RoyBarreras) January 12, 2021

Respuesta gubernamental

Ante las movidas en el Congreso, el ministro Ruiz reiteró el martes, en el programa 'Prevención y Acción', que el país firmó contratos con Pfizer, AstraZeneca, Janssen y el mecanismo Covax, con el fin de adquirir vacunas para 29 millones de colombianos, por un valor de 1,53 billones de pesos (unos 300 millones de dólares).

No obstante, Ruiz enfatizó que el Gobierno puede reservarse los detalles de la negociación. "Todas las empresas que venden vacunas, y en esto incluyo hasta a la vacuna rusa, exigen un acuerdo de confidencialidad. Bajo esos acuerdos, el país se compromete a no revelar la información de los convenios, contratos, cantidades ni condiciones de las vacunas que se están negociando. Eso no es solo Colombia, son todos los países".

De acuerdo con el ministro, si Colombia se negase a firmar ese acuerdo "simplemente no tendría acceso a vacuna con esa empresa en particular", y si suscribe el pacto, pero luego lo rompe, "simplemente está sujeto a las sanciones o a la posibilidad de que se le corte el suministro de vacuna".

Además, Ruiz alegó que la Ley 1.712, del año 2014, avala este hermetismo estatal, ya que los artículos 18 y 19 plantean que "toda información es clasificada si pudiere dañar los derechos de las personas a la vida, la salud o la seguridad" y también permite "secretos comerciales, industriales y profesionales".

"Proyección tentativa"

Ruiz precisó que, por ahora, el gobierno solo puede mostrar una "proyección tentativa" sobre la llegada de las vacunas al país, según la cual Colombia espera 850.000 dosis para el mes de febrero, 3.862.900 en marzo, 1.800.000 en abril, 7.968.900 en mayo y 3.360.000 en junio.

"Es una proyección tentativa porque todavía ni siquiera el mecanismo Covax tiene claro cuantas vacunas le van a llegar mes a mes", sostuvo Ruiz, quien agregó que "incluso países de Europa han tenido limitaciones y complicaciones con los tiempos de entrega".

¿Cuántas vacunas contra la COVID-19 ha adquirido Colombia hasta el momento? En #PrevenciónYAcción, el ministro @Fruizgomez hizo claridad sobre este tema. pic.twitter.com/RIohHdvX5M — MinSaludCol (@MinSaludCol) January 13, 2021

Para el ministro, el segundo mayor reto será aplicar la inmunización. "Vacunar como es en el caso colombiano a 35 millones adultos, muchos de ellos con dos dosis, con nuestro contexto geográfico, probablemente sea el reto de salud pública más grande que ha tenido este país en su historia", indicó.

Ruíz recalcó, además, que "ningún país del mundo" tendrá un proceso rápido de vacunación: "Nadie puede garantizar que en 1, 2 o 3 meses tendrá toda la población cubierta, no lo ha logrado ni EE.UU. ni los países europeos. Colombia tendrá un proceso extenso de vacunación durante todo el 2021 y es importante tener en cuenta que será de esta manera".