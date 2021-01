Hijo de Trump pide a Elon Musk crear una red análoga a Twitter que no se convierta en "árbitro de la libertad de expresión"

"No busco una cámara de eco conservadora, quiero una plataforma para argumentar mis ideas frente a las de otra persona", aseguró Donald Trump Jr.

Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, propuso a Elon Musk –fundador de Tesla y SpaceX– crear una plataforma social capaz de sustituir a Twitter.

"Quería pensar en algo para lidiar con las tonterías de la censura que se está produciendo en este momento, y obviamente solo apunté a una forma. ¿Por qué Elon Musk no crea una plataforma de redes sociales?", dijo Donald Jr. en un video publicado este martes en Facebook.

"Es decir, este tipo llevó gente al espacio. Lo hizo como privado. Se enfrentó al gran gobierno y lo hizo mejor, más barato y más rápido de lo que nunca pudieron. Este es el tipo para hacerlo", agregó.

Poco después, Donald Jr. aseveró que quiere que la nueva plataforma social respete la neutralidad total: "No busco una cámara de eco conservadora, quiero una plataforma para argumentar mis ideas frente a las de otra persona, y no solo personas en un lugar que me digan lo que quiero escuchar". En cuanto a Twitter, el hijo del mandatario lo criticó por convertirse en un "árbitro 'de facto' de la libertad de expresión".

Las discusiones sobre censura y libertad de expresión en la red se intensificaron después que las cuentas de Donald Trump en Twitter, Facebook e Instagram fueran bloqueadas de forma indefinida la semana pasada. Eso tuvo lugar al poco de que sus seguidores asaltaran el Capitolio, en Washington D.C., el pasado miércoles. Además, Google y Apple eliminaron de sus tiendas la aplicación Parler, popular entre los conservadores estadounidenses.