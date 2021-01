El actor Gabriel Byrne habla del abuso sexual que sufrió de niño y confiesa que llamó por teléfono al sacerdote que lo agredió

Este martes salió a la venta 'Walking with Ghosts', el libro de memorias del reconocido actor irlandés Gabriel Byrne, donde describe en detalle, entre otros asuntos, el presunto abuso sexual del que fue víctima de niño y cómo años después enfrentó a su agresor.

El también productor y guionista asegura que fue abusado por un sacerdote a la edad de 11 años mientras participaba de un seminario católico en Reino Unido. Eso lo hizo desistir de continuar su vocación religiosa y renunció a su fe, según confesó en una entrevista a The New York Times previa al lanzamiento de la obra.

En un pasaje del libro compartido esta semana por la revista People, Byrne desvela que décadas después de ese lamentable incidente decidió llamar a dicho cura dispuesto a provocar un enfrentamiento. "Quería en esos últimos segundos llamarlo cab*** y decirle que, aunque no creo en el infierno, espero que él lo haga, porque quiero que esté aterrorizado y arda para siempre", relató.

Sin embargo, el actor finalmente desistió de atacar a quien entonces ya era un hombre mayor que no recordaba su pasado. "No dije nada. Una parte de mí no quería lastimar a un anciano de voz amable atrapado en una casa de retiro que ahora no me recuerda ni nada de lo que había hecho", señala en sus memorias.

La estrella de 'The Usual Suspects' ('Los sospechosos de siempre', en Hispanoamérica, y 'Sospechosos habituales', en España) se culpó durante mucho tiempo de lo sucedido y se sintió "avergonzado" por "haber hecho algo mal". El sacerdote responsable del abuso murió hace muchos años y, según Byrne, ya ha aceptado que las cosas no tuvieran otro final.

"Nos encanta pensar que hay una resolución para estas cosas, que así es como se lidia con el trauma: 'lo confronté', 'me ocupé de eso', 'seguí adelante'. Pero eso no es necesariamente cierto. Me di cuenta de que no tiene que haber una resolución", confesó el artista en la entrevista.

En un programa de televisión en 2010, Byrne desveló los abusos sexuales que había sufrido en su niñez. En un diálogo con el diario británico The Guardian el pasado noviembre, el actor tocó el tema de los abusos en la Iglesia y criticó la posición del papa Francisco: "No ha hecho absolutamente nada para abordar los problemas reales del abuso sexual infantil".

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!