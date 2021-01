"La libertad debe garantizarse": López Obrador planteará en el próximo G20 la censura de las redes sociales tras el caso de Trump

El mandatario mexicano señaló que en el mundo no debe permitirse que ningún particular se convierta en órgano de censura.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves que en la próxima reunión del G20 propondrá discutir el tema de la regulación de las empresas tecnológicas que administran la discusión pública en redes sociales.

"No puede haber un organismo particular en ninguna nación en ningún Estado, que se convierta en un órgano de censura. La libertad debe garantizarse. Si existe alguna regulación, esto corresponde a los Estados nacionales. No puede quedar en manos de particulares", explicó el mandatario durante su conferencia matutina.

"Yo les adelanto que en la primera reunión que tengamos del G20 voy a hacer un planteamiento sobre este asunto", agregó.

El presidente mexicano señaló que todavía está revisando cuál será la propuesta concreta que presentará ante el G20, luego de que los líderes de otros países, como Alemania o Francia, se pronunciaran sobre este tema.

¿Un gobierno supranacional?

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), explicó que México ya entabló contacto con los citados países, además de otros en América Latina y el sureste de Asia, para discutir y presentar una propuesta en conjunto que evite la existencia de un "gobierno supranacional" gestionado por empresas privadas.

El presidente López Obrador ha mantenido una postura crítica contra Facebook y Twitter, luego de que las empresas tecnológicas decidieran bloquear al presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, y a varios de sus seguidores, tras la toma del Capitolio a manos de sus simpatizantes, el pasado 6 de enero.

"No deben usarse las redes para incitar a la violencia y todo eso, pero eso no puede ser motivo de suspender la libertad de expresión, no debe ser usado de excusa; hay que garantizar la libertad, no a la censura", dijo el mandatario.