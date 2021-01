Recompensan con más de 30.000 dólares a la mesera "heroína" que salvó a un niño de sus padres abusivos con una nota

Este viernes se divulgó la noticia de una camarera de un restaurante de EE.UU. que salvó a un niño de sus padres abusivos al pasarle una nota con la pregunta "¿necesitas ayuda?". Ahora, numerosas personas que conocieron la historia y elogiaron la valiente y desinteresada actitud de Flaviane Carvalho han decidido retribuirla con más de 30.000 dólares.

Rafaela Cabede, gerente del restaurante Mrs Potato de la ciudad de Orlando, en Florida, compartió lo sucedido este 15 de enero y, luego de que el local se inundara de simpatizantes de Flaviane deseosos de ayudarla económicamente, organizó una recaudación de fondos. "He recibido tantas llamadas, correos electrónicos, mensajes de todas partes de gente que quería donar, gente que quería recompensarla de alguna manera", aseguró la empleadora a medios locales.

Con una campaña a través del portal de donación de fondos GoFoundMe, el objetivo de Cabede era recoger 10.000 dólares para la "heroína" por su decisión de "tomar la iniciativa y hablar", aunque subraya que "la bondad no es algo que necesariamente deba ser recompensado". Sin embargo, hasta la publicación de este artículo ya había 33.032 dólares en recaudos.

Respecto a la generosa respuesta de la comunidad, Flaviane confiesa que con su acción no buscaba dinero, reconocimiento o popularidad. "Para mí, lo que hice fue algo normal, natural, así que nunca pensé en eso. Me alegro porque ahora el niño está a salvo y espero que la gente use este hecho para animarse a dar un paso al frente cuando alguien lo necesite", expresó.

Los hechos ocurrió el pasado 1 de enero luego de que unos padres y su hijo llegaron a Mrs Potato durante el turno de Flaviane. La mesera notó varias cosas preocupantes con el menor: le prohibían pedir de comer y tenía moretones en los brazos y el rostro. Tras presentir que algo andaba mal, se le ocurrió la idea de pasarle una nota al chico, preguntándole si requería algún tipo de ayuda. Al principio, el chico negó con un gesto de su cabeza, pero terminó confesando que sí tenía problemas.

Caravalho llamó a la Policía y el niño fue entrevistado por agentes, que descubrieron que había sido víctima de torturas por parte de su padrastro. El hombre fue arrestado, al igual que la madre del menor, tras admitir conocer esos hechos y no haber buscado atención médica para el niño. La autoridades anunciaron la creación de una cuenta fiduciaria en apoyo de los niños involucrados en este tipo de abusos.

