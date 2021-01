Una medallista olímpica griega denuncia que fue violada por un alto cargo de la Federación de Vela en 1998

Una de las deportistas más famosas de Grecia, la regatista Sofia Bekatorou, confesó esta semana que en 1998, cuando todavía estaba en activo, fue víctima de una agresión sexual. Los hechos, según la exdeportista, habrían ocurrido durante la preparación de la selección griega de vela para los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, cuando un miembro de la federación la llamó a su habitación de hotel para discutir los entrenamientos del equipo. "Él me dijo que pararía si yo no quería hacerlo, pero no paró. No importaba lo que yo le decía. Cuando terminó salí de la habitación llorando y avergonzada", comentó la exdeportista, de 43 años.

La doble medallista olímpica explicó que si no habló antes de lo sucedido fue porque temía que la denuncia pudiera arruinar su sueño olímpico y dividir al equipo de vela. Bekatorou no reveló el nombre del hombre que la habría violado, pero dijo que es una persona que ocupa un alto cargo en la Federación Griega de Vela, reporta Reuters.

Las confesiones de la campeona olímpica generaron un enorme escándalo en su país. El sábado Aristides Adamopoulos, actual vicepresidente de la Federación Griega de Vela y uno de los directivos del ente deportivo desde los años 1990, presentó su dimisión. Adamopoulos pidió "no condenar al presunto 'perpetrador' antes de darle la oportunidad de hablar".

Desde la federación comentaron que la deportista no les había informado de lo sucedido y le ofrecieron su apoyo. El Ministerio de Deportes de Grecia apoyó a la regatista y pidió a los órganos judiciales y disciplinarios deportivos investigar el caso.

Durante su carrera Bekatorou participó en más de un centenar de competiciones de vela de alto nivel. Ganó la medalla de oro en los Juegos de 2004 en Atenas y un bronce en 2008 en Pekín. En su palmarés también figuran cuatro medallas de oro de los Campeonatos del Mundo entre 2000 y 2003. En los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 fue la primera mujer abanderada en la historia de Grecia.