La esperanza de vida en EE.UU. puede experimentar su mayor caída en décadas por la pandemia

Un nuevo estudio estimó que en 2020 la esperanza de vida en EE.UU. experimentó su mayor disminución en cuatro décadas, al reducirse en más de un año (hasta 77,48 años) a causa de la gran cantidad de muertes ocasionada por la pandemia. Según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, más de 395.000 personas perdieron la vida debido al covid-19.

El estudio, publicado esta semana en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, proyecta que la esperanza de vida promedio en el país en 2020 se reducirá en 1,13 años. Esa es la mayor disminución de la esperanza de vida en un año en EE.UU. en al menos 40 años. Además, la esperanza de vida se reduce a su nivel más bajo desde 2003.

Las estimaciones mostraron disminuciones aún mayores entre las comunidades negra y latina, particularmente afectadas por la propagación de la enfermedad. De acuerdo con las proyecciones del estudio, la esperanza de vida de las personas negras se reducirá en 2,1 años, hasta 72,78 años, mientras que la de los latinos disminuirá en 3,05 años, hasta 78,77 años.

"El efecto desproporcionado de la pandemia de covid-19 en la esperanza de vida de los afroamericanos y latinos probablemente tenga que ver con su mayor exposición a través de su lugar de trabajo o contactos familiares extendidos, además de recibir una atención médica más deficiente, lo que lleva a más infecciones y peores resultados", explicó la coautora del estudio Theresa Andrasfay, becaria postdoctoral de la Universidad del Sur de California.

Los especialistas no anticipan que la esperanza de vida se recupere inmediatamente este año, pese a que las vacunas pueden reducir significativamente la transmisión de la enfermedad.