Una familia sin olfato por el coronavirus se salva de milagro de un voraz incendio en su casa

Una familia de Texas (EE.UU.) que no tenía olfato por los efectos del covid-19, se salvó de milagro de un voraz incendio en su casa, gracias a una de las hijas, de 17 años, que no estaba infectada y percibió el humo, informan medios locales.

El incendio se produjo la noche del pasado viernes en una casa de la ciudad de Waco, cuando todos dormían. Tres miembros de la familia que padecían coronavirus y no tenían olfato no pudieron percibir el humo y siguieron durmiendo. La que sí sintió olor a plástico quemado fue Bianca Rivera, que no estaba infectada.

La joven alertó a su familia y abrió una puerta trasera para que pudieran abandonar el inmueble. Los cuatro perros que vivían en la casa también resultaron ilesos.

"Honestamente solo protegía a mi familia y trataba de salvarla, no me importaba si me iba a lastimar o me iba a quemar, solo me importaba sacarlos sanos y salvos", contó Bianca.

Después del incendio la familia se alojó en un hotel y está buscando una vivienda.