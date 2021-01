El Gobierno de Corea del Sur estima que el país alcanzará la inmunidad colectiva "casi por completo" para noviembre

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, estima que la nación alcanzará inmunidad colectiva contra el covid-19 para el próximo mes de noviembre, gracias al programa de inmunización del Gobierno, informa la agencia Yonhap.

El mandatario indicó este lunes que la vacunación contra el covid-19 comenzará el próximo mes y que se espera que la primera fase del programa de vacunación finalice en septiembre de este año.

"La inmunidad colectiva se formará para entonces, en general", y una vez se haya alcanzado la segunda ronda de inoculación, en el último trimestre del año, Corea del Sur alcanzará una inmunidad colectiva "casi por completo" a más tardar en noviembre, explicó Moon.

Por otro lado, el presidente aseguró que todos los ciudadanos recibirán las vacunas de forma gratuita, y recordó la seguridad de la medicina, que se conseguirá por medio de farmacéuticas extranjeras.

"Todas las vacunas tienen algunos efectos secundarios. Pueden ser dolores muy leves o efectos secundarios más graves", explicó Moon. No obstante, "la gente no tiene que preocuparse en absoluto por sufrir lesiones y no recibir ayuda del Gobierno", añadió.