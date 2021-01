Una mujer es condenada en Tailandia a una pena récord de 43 años de prisión por insultar a la monarquía

"Ese veredicto judicial envía una señal escalofriante de que no solo no se tolerarán las críticas a la monarquía, sino que también serán severamente castigadas", aseveró un activista.

La Justicia tailandesa condenó a una exfuncionaria a una pena de prisión récord de 43 años y seis meses por insultar y difamar a la monarquía, informa AP. El Tribunal Penal de Bangkok encontró a la mujer culpable de 29 cargos de violar la ley de lesa majestad del país por publicar clips de audio en Facebook y YouTube con comentarios considerados críticos con la monarquía.

La sentencia, que se produce en medio de un movimiento de protesta contra la monarquía, fue rápidamente condenada por grupos de derechos humanos.

"El veredicto judicial de hoy es impactante y envía una señal escalofriante de que no solo no se tolerarán las críticas a la monarquía, sino que también serán severamente castigadas", aseveró Sunai Phasuk, investigador principal del grupo Human Rights Watch.

El caso

Los Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos identificaron a la mujer sentenciada el martes solo por su nombre, Anchan, y dijeron que tenía alrededor de 60 años. El tribunal inicialmente anunció una sentencia de 87 años, pero la redujo a la mitad porque la acusada se declaró culpable de los delitos. Su caso se remonta a 2014, cuando el país fue sacudido por un golpe militar.

Anchan estuvo encarcelada desde enero de 2015 hasta noviembre de 2018. Negó los cargos cuando su caso fue escuchado por primera vez en un tribunal militar, donde los delitos de lesa majestad fueron procesados ​​durante un período después del golpe. Cuando su caso fue trasladado a la corte penal, se declaró culpable con la esperanza de que el tribunal sintiera simpatía por sus acciones, porque solo había compartido el audio, no lo había publicado ni comentado, dijo a los medios locales el martes a su llegada a la corte.

Además, Anchan afirmó que había trabajado como funcionaria pública durante 40 años, fue arrestada un año antes de jubilarse y con la condena perdería su pensión.

La ley de lesa majestad

La violación de la ley de lesa majestad de Tailandia, conocida ampliamente como el artículo 112, se castiga con entre tres y 15 años de prisión por cada cargo. La ley es controvertida no solo porque se ha utilizado para castigar cosas tan simples como dar 'me gusta' a una publicación en Facebook, sino también porque cualquier persona, no solo miembros de la realeza o las autoridades, puede presentar una denuncia que puede vincular al acusado en procedimientos legales durante años, explica el medio.

Aunque durante los últimos 15 años de disturbios políticos en Tailandia la ley ha sido usada como un arma política y una venganza personal, la crítica pública a la monarquía había sido hasta hace poco extremadamente rara. Eso cambió el año pasado, cuando los jóvenes manifestantes que pedían reformas democráticas también hicieron llamamientos a la reforma de la monarquía, que durante mucho tiempo ha sido considerada como una institución casi sagrada por muchos tailandeses.

Al principio, las autoridades dejaron pasar gran parte de los comentarios y críticas sin cargos, pero desde noviembre han arrestado a unas 50 personas y las han acusado de lesa majestad. Sunai señaló que la sentencia del martes probablemente tenía la intención de enviar un mensaje.

Después de que el rey Maha Vajralongkorn asumiera el trono en 2016 tras la muerte de su padre, informó al Gobierno que la ley de lesa majestad ya no se aplicaría. Pero a medida que aumentaron las protestas y las críticas a la monarquía el año pasado, el primer ministro Prayuth Chan-ocha advirtió que la ley volvería a usarse.