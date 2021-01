El fiscal de México dice que irá a juicio contra las autoridades de EE.UU. tras las acusaciones "ridículas" en el caso Cienfuegos

El titular de la Fiscalía General de la República de México, Alejandro Gertz Manero, afirmó que irá a juicio ante instancias internacionales contra autoridades judiciales de EE.UU. por el caso del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, al considerar que incurrieron en varias faltas procesales, que ahora deben resolver las autoridades mexicanas en medio de un "linchamiento mediático".

En tono ofuscado, el fiscal mexicano apareció en varias entrevistas con medios locales para defender la postura de la FGR, que la semana pasada decretó el no ejercicio de la acción penal contra Cienfuegos, quien fue detenido y acusado de narcotráfico en EE.UU. en octubre pasado, para luego ser liberado y repatriado a México por solicitud del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pruebas "ridículas"

Gertz consideró que los datos de prueba aportados por la DEA para acusar a Cienfuegos, fueron "absolutamente inconsistentes y ellos mismos los habían desechado ante un juez federal", según reconoció en declaraciones a Aristegui Noticias.

Gertz hizo alusión a conversaciones entre dos narcotraficantes, Juan Francisco Patrón-Sánchez (alias H-2) y su subordinado Daniel Silva Garate (alias H-9), interceptadas por la DEA (la agencia Antidrogas estadounidense) que fueron usadas por fiscales de EE.UU. para acusar y detener a Cienfuegos.

Al respecto, criticó que las autoridades estadounidenses consideraran que "dos conversaciones ridículas entre dos hampones, que ya se murieron, son suficientes para armar un caso como este", según dijo en entrevista con Grupo Fórmula.

Además, apuntó que "no coincidía nada de lo que dijeron, con nada de lo que había pasado".

"¿Si tú tienes una investigación sólida con pruebas irrefutables, las presentas ante un juez y luego te rajas? Luego dices que retiras los cargos por razones de quién sabe qué cosas. No, eso no tiene ningún valor en un procedimiento penal, ninguno. No encontraron elementos y buscaron cómo echar la bolita", aseguró Gertz.

"Vámonos a juicio"

El fiscal mexicano también acusó un supuesto "linchamiento mediático" en su contra, luego de que varias organizaciones de derechos humanos en México, algunas de ellas financiadas con dinero proveniente de EE.UU., exigieran su renuncia tras difundirse que la FGR había decretado el no ejercicio de la acción penal contra el exsecretario de la Defensa.

Más de 300 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, colectivos de víctimas, familiares de personas desaparecidas, y los Colectivos contra la Impunidemia, Fiscalía que sirva y Seguridad sin Guerra, solicitan a #AMLO la remoción del Fiscal General de la República #FGRpic.twitter.com/fcY2U9nDvq — Colectivo vs la impunidemia (@SinImpunidemia) January 18, 2021

"Vámonos a juicio, vámonos a fondo, a ver por qué lo perdonaron", dijo Gertz Manero en entrevista con Grupo Fórmula. "¿O qué?, ¿no encontraron elementos y dijeron 'vamos a ver cómo les echamos la bolita a estos y luego les aventamos a todos nuestros incondicionales para que los fastidien y se lleven ellos la friega'? No, hombre, están locos. No nos vamos a dejar. No lo vamos a permitir. Vámonos a juicio, a instancias internacionales", afirmó el fiscal.

Gertz señaló que no dejará que las instituciones mexicanas asuman un golpe a su credibilidad por presuntos "errores" cometidos en EE.UU.

"Ellos lo pusieron el libertad, ellos lo consideraron inocente, ellos retiraron los cargos (...) Ahora resulta que todos los garantistas, los defensores de los derechos humanos, están en contra del garantismo y de los derechos humanos", comentó.

Aunque no detalló a qué instancias incurrirá, ni tampoco contra quiénes procederá dicha batalla legal, Gertz Manero dejó entrever que la disputa será contra el Departamento de Justicia de EE.UU. "Quienes hayan acusado", manifestó Gertz, "o los que hayan llevado ese juicio u obtenido esas pruebas".

El fiscal adelantó, además, que había notificado a la DEA sobre el no ejercicio de la acción penal contra Cienfuegos. De este modo, las autoridades estadounidenses tienen 15 días para aportar más elementos de prueba contra el exsecretario de Defensa, en caso de que estén en desacuerdo con la determinación de la fiscalía mexicana.