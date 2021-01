Descubren una nueva variante de coronavirus en California y la vinculan con varios brotes grandes

A fines de diciembre, los científicos de California comenzaron a analizar muestras de coronavirus en busca de una nueva cepa de rápida propagación que acababa de ser identificada en Reino Unido. Lo encontraron, aunque en relativamente pocas muestras. Pero en el proceso, los investigadores descubrieron otra variante del virus, vinculada con varios brotes grandes en el estado.

El pasado 17 de enero, los funcionarios de salud pública de California confirmaron que se trata de la variante L452R del SARS-CoV-2, que se ha vuelto cada vez más común en varios condados y es responsable de varios brotes grandes de covid-19 en el estado.

L452R se detectó por primera vez en Dinamarca en marzo de 2020 y luego se identificó en EE.UU. Los resultados de secuenciación recientes de California muestran que la proporción de casos de covid-19 asociados con esta variante aumentó del 3,8 al 25 por ciento entre mediados de noviembre y finales de diciembre, informa The Mercury News.

Uno de estos brotes, según The Washington Post, se relacionó con un miembro del personal del hospital en San José que llevaba un disfraz de árbol de Navidad inflable que podría haber infectado al menos a 90 personas con esta cepa.

Según explicó Erica Pan, epidemióloga del Departamento de Salud Pública de California, en un comunicado del Centro de operaciones de emergencia del condado de Santa Clara, "es común identificar variantes de virus como el SARS-CoV-2". Asimismo, la experta destacó que "es demasiado pronto para saber si esta variante se propagará más rápidamente que otras".

Las mutaciones

Mientras tanto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. informaron la semana pasada que otra variante altamente transmisible de SARS-CoV-2 conocida como B.1.1.7, identificada por primera vez en Reino Unido, ahora se está extendiendo por todo el país y podría convertirse en la variante dominante en marzo. Asimismo, el organismo señaló que no hay evidencia de que B.1.1.7 cause una enfermedad más grave que otras variantes.

En ese sentido, la variante L452 tiene tres mutaciones que son diferentes de las de B.1.1.7, incluida una en la proteína de pico, que permite que el virus se adhiera a las células y entre en ellas. La proteína de pico es el objetivo de las dos vacunas aprobadas para su uso en EE.UU.

"Ahora que sabemos que esta variante está aumentando en nuestras comunidades locales, la estamos priorizando para su estudio", afirmó Charles Chiu, virólogo de la Universidad de California en San Francisco (UCSF), en el comunicado. "Los investigadores de la UCSF y de otros centros ahora podrán realizar los experimentos de laboratorio críticos para determinar si este virus es más infeccioso o afecta el rendimiento de la vacuna".

En el mismo comunicado, el Centro de operaciones de emergencia de Santa Clara se indicó que debido a que la secuenciación genómica no se realiza de manera igual en todo el estado o el país, "es demasiado pronto para saber qué tan prevalente es la variante 452 a nivel estatal, nacional o mundial".

Con respecto a esto, algunos expertos afirman que en EE.UU. no se realiza suficiente trabajo de secuenciación y se necesita un enfoque más coordinado para la vigilancia efectiva de nuevas variantes potencialmente más contagiosas, informó The New York Times a principios de este mes.