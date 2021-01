Hallan en ámbar un escarabajo bioluminiscente de hace 99 millones de años

Un equipo internacional de paleontólogos ha descubierto un 'eslabón perdido' entre los insectos bioluminiscentes prehistóricos y las luciérnagas modernas: un escarabajo excepcionalmente bien conservado en ámbar hace casi 100 millones de años, según un comunicado de la Universidad de Bristol (Reino Unido), que participó en la investigación del fósil hallado en Birmania.

La bioluminiscencia, o la producción de luz por organismos vivos, ha evolucionado más de 30 veces de forma independiente en varios grupos de organismos, incluidos algas unicelulares, peces, anélidos marinos, insectos, etc., recuerda el el estudio publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B. Sin embargo, se sabe poco acerca de las transiciones que experimentó la evolución de estas peculiares formas de vida, ya que el registro fósil de estos insectos de cuerpo blando es sumamente escaso.

La mayoría de los escarabajos bioluminiscentes modernos (unas de 2.300 especies) pertenecen a la superfamilia de coleópteros polífagos 'Elateroidea'. Es uno de los grupos de escarabajos más diversos, cuyos ancestros son difíciles de rastrear, ya que sus diferentes características morfológicas han evolucionado de forma independiente, muchas veces en diferentes grupos. De ahí la importancia del descubrimiento de este antepasado, ya que se espera que arroje luz sobre su evolución.

El insecto ha sido clasificado como una especie de la familia 'Cretophengodidae' que vivió en el período Cretácico. Se trata de un extinto pariente muy lejano de las luciérnagas modernas, específicamente de las familias 'Rhagophthalmidae' y 'Phengodidae'.

El espécimen descrito es un un macho, con un cuerpo de 7,3 milímetros de largo, ojos grandes y prominentes, antenas con 12 segmentos y élitros oblongos que cubren casi por completo su abdomen.

Morfológicamente, es similar a los escarabajos actuales de la familia 'Phengodidae', pero también presenta características distintivas: por ejemplo, una posición diferente del órgano fótico abdominal.