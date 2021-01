El hijo de Maradona reconoce que tiene "algunas dudas" sobre la muerte de su padre

Diego Armando Maradona Sinagra, uno de los hijos del fallecido astro argentino Diego Armando Maradona, reconoció recientemente que tiene algunas dudas sobre la muerte de su padre y la causa judicial en curso.

"Hay una causa, hay una investigación sobre lo que le pasó a mi papá. Confío en que me digan qué pasó con mi viejo", dijo Maradona Sinagra en entrevista con el diario deportivo Olé.

El hijo italiano del 'Pelusa' se mostró confiado en que se aclararán todas las dudas que surgieron tras el fallecimiento del ídolo argentino, que murió el pasado 25 de noviembre como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada".

"Tengo algunas dudas, pero me las va a aclarar seguramente la causa", dijo Maradona Sinagra, quien es fruto de la relación que mantuvo el '10' con Cristina Sinagra, cuando el astro argentino jugaba en el SSC Napoli.

En medio de la disputa judicial que mantienen los hijos del astro argentino por la herencia, Maradona Sinagra dijo que el abogado del 'Pelusa', Matías Morla, deberá rendir cuentas en caso de un supuesto ocultamiento del patrimonio.

"Yo tengo otros datos, que no son solo tres autos", aseguró Maradona Sinagra sobre el número de vehículos que tenía el '10' en Argentina. "Yo no quiero generar discusiones y quilombos en este momento porque no sirven. Entonces, esperaré la rendición de cuentas que va a pasar esta semana", agregó.