Critican al árbitro de la final de la Supercopa de España por la expulsión de Messi

Jaume Roures, fundador del grupo audiovisual español Mediapro, instó a que se sancione al réferi por no castigar las faltas que sufrió el argentino durante el partido.

Jaume Roures, fundador y administrador único del grupo audiovisual español Mediapro, arremetió este miércoles contra el árbitro Gil Manzano por su decisión de expulsar a Lionel Messi durante la final de la Supercopa de España disputada entre el F.C. Barcelona y el Athletic de Bilbao el pasado 17 de enero.

"Es evidente que Messi cometió una acción que no tenía que haber hecho y que nunca había hecho antes. Pero creo que no tendríamos que haber llegado a la situación en la que Messi estuvo, porque el árbitro no intervino nunca en las faltas que él recibió'', opinó Roures durante una entrevista concedida a Radio Marca.

Asimismo, el empresario instó a que se impusieran sanciones contra el réferi, ya que Manzano habría podido evitar expulsar al delantero argentino si hubiera recurrido al uso de tarjetas amarillas para castigar las acciones antideportivas de los jugadores vascos.

La del pasado sábado fue la primera expulsión de Messi vistiendo la camiseta azulgrana. El partido terminó con victoria por 3-2 para el equipo bilbaíno.