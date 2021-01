Cuenta regresiva: Google Mensajes dejará de funcionar pronto en estos dispositivos de Android

Google Mensajes, una de las aplicaciones más populares de los teléfonos con Android, dejará de funcionar el 31 de marzo en los dispositivos no certificados por la compañía, reporta el sitio web de los desarrolladores de 'software' XDA-Developers.

Los periodistas del portal analizaron la última aplicación de Google Mensajes disponible, la versión 7. 2. 203. Estas 'apps' suelen tener en su interior líneas de códigos de posibles características futuras, donde descubrieron la siguiente línea:

<string name="ip_compliance_warning_message">On March 31, Messages will stop working on uncertified devices, including this one.</string>

El código indica claramente que a partir del 31 de marzo la aplicación dejará de funcionar en los dispositivos que no han pasado la certificación obligatoria de Google, afirman los desarrolladores.

Se trata de los productos que vienen sin servicios y aplicaciones de Google preinstalados. Anteriormente, Google solía enviar avisos sobre cómo descargarlos, pero hace 2 años puso fin a este tipo de prácticas, aunque la aplicación de mensajes resultado quedado inmune. Hasta ahora.

De acuerdo con los especialistas de XDA-Developers, los últimos modelos de teléfonos Huawei también lo sufrirán. Aunque en este caso, el motivo es porque la empresa china se encuentra sancionada por EE.UU. y no puede recibir la certificación de Google.